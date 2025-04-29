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公廁3不！花蓮試辦智慧廁所　遠端監控人流、異及時加強管理

▲▼花蓮環保局公廁清掃學習推廣活動，邀請環境教育大使擔任講師，分享公廁清潔技巧、衛生紙及面紙溶水實驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮環保局公廁清掃學習推廣活動，邀請環境教育大使擔任講師，分享公廁清潔技巧、衛生紙及面紙溶水實驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為了維持公廁的基本「不髒、不濕、不臭」三不原則，花蓮縣政府爭取中央資源，近三年內補助修繕老舊公廁共計85座次，並更新硬體設施。目前共列管801座公廁，其中優質級公廁就有799座，佔全縣列管公廁的99.75%。對於唯一為優等級之光復鄉公有市場，也已成功爭取環管署114年的補助以進行修繕，進一步營造優質的環保生活環境。

縣長徐榛蔚表示，未來縣政府將持續推廣優質如廁文化，希望所有民眾都能以「公廁如家廁」的觀念，養成正確的如廁習慣，共同維護本縣舒適、整潔、優質、友善的公廁環境。

近年來，花蓮縣政府積極響應聯合國「世界廁所日」以及環境部推動的「優質公廁」相關政策，致力於提升公廁的使用環境。為符合永續發展目標6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」：讓每一個人都享有合適且平等的衛生設備，並杜絕露天大小便行為，特別注意婦女、女童及弱勢族群的需求，花蓮縣環境保護局提升本縣公廁使用品質與美觀，針對公廁管理現況、輔導公廁修繕、公廁認養與試辦智慧廁間等重點工作加強管理。

▲▼花蓮環保局公廁清掃學習推廣活動，邀請環境教育大使擔任講師，分享公廁清潔技巧、衛生紙及面紙溶水實驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣也試辦以物聯網科技打造智慧廁間，設置人流及異味感測器。目前於環保局一樓、東大門夜市、原住民一條街、七星潭及花蓮火車站三樓等人潮眾多之地點，藉由遠端即時監控、及時處理，達到節省人力成本、防護廁間安全、提升舒適度及維運管理的便利性，紀錄追蹤人流量及異味數據變化，以找出人力配置及清潔打掃的最適當頻率。

環保局每年透過舉辦公廁清掃學習推廣活動，邀請環境教育大使擔任講師，專業分享公廁清潔技巧、衛生紙及面紙溶水實驗、經驗分享及討論，改變民眾對公廁髒亂的刻板印象。為了落實社區環境整潔，徐榛蔚也呼籲大家共同參與環境維護，這些活動不僅提升了公廁的清潔效率，還播下如廁教育的種子，增進民眾對如廁禮儀的認知，培養新的如廁習慣，珍惜公廁資源，形塑優質的如廁環境。

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