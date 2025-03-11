每次生理期「都會飄出異味」　過來人曝1招改善：比較沒味道

▲生理期時，會不會聞到一股異味？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

女性生理期時，會不會覺得有異味呢？近日就有網友發文拋問，生理期來的時候，她都會聞到自己身上有一股味道，這個味道，其他人聞得到嗎？貼文曝光後，引發討論，其中還有不少人推薦1招，來改善這個狀況。

近日有網友在PTT的WomenTalk板上，以「月經來別人會聞到味道嗎？還是我太敏感」為標題發文，提到每次生理期的時候，她都覺得自己身上有個味道，尤其是更換衛生棉時，異味更加明顯，即便她已經很注意衛生，也都會使用濕紙巾擦拭，依然能聞到。

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因為覺得味道很明顯，所以原PO坦言自己實在很焦慮，擔心其他人會不會聞到這個味道，甚至在生理期時，她都不敢靠其他人太近，真的很怕影響其他人。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是不會，但我掃女廁的垃圾桶，味道很重」、「會喔，我之前打羽球偶爾會聞到」、「有些會真的會聞到，又坐附近真的很困擾」、「會，有一種鐵的味道，很明顯」、「我先生連剛來都聞得到，說女生身上會有鐵味」、「我也都聞得到欸，血的味道」、「悶是一定會，但勤勞換跟不常換的味道差很多」、「會，但有香味的衛生棉更噁心」。

▲不少網友都曾聞到異味過。（示意圖／取自Pixabay）

另有網友回應，如果擔心的話，可以試試看棉條，「用棉條就放飛了，推你棉條」、「用棉條」、「棉條不會有味道，我都用免洗內褲，可以隨時丟掉，也不會弄藏原本的好的內褲」、「我覺得會耶，換用棉條會比較沒味道」、「用棉條就沒什麼味道」、「血味混著體溫飄出來，天氣熱時更明顯，改用棉條就沒味了」。

不過實際上，經血是沒有味道的，只是因為混雜了脫落的子宮內膜及分泌物，加上和空氣、汗水接觸有了細菌，所以才會產生異味。