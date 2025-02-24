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帥男友「愛愛1姿勢」　女友躺床無法躲：被臭傻！另一回合更崩潰

▲▼性功能障礙,男性下半身問題,不舉,泌尿問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲男友生殖器有異味，讓原PO害怕做愛。（示意圖／非新聞當事人／記者洪巧藍攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真的被臭傻了！」一名妹子抱怨，另一半外表與內在都非常優等，偏偏在「衛生習慣」這一塊超母湯，每次親密接觸都像在拆盲盒，因為總有異味撲鼻而來，甚至驚見「滿滿的白色包皮垢」，令原PO崩潰之餘，更擔心長期下來自己私密處會被感染。

一名女網友在Dcard崩潰表示，男友外表與內在都堪稱優秀，但「衛生習慣」卻讓她每次親密接觸時心驚膽顫，甚至已經產生心理陰影。

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原PO尷尬表示，有一天沉浸在男歡女愛之中，突然一股惡臭撲鼻而來，她皺起眉頭尋找臭味來源，結果就是「眼前可怕的菊花台」，男友屁股溝的味道讓她性慾全消，「真的被臭傻了！」

但礙於姿勢問題，原PO躺在床上根本無法動彈，「屁股就一直對著我貼著，我心裡真的怕爛，明明才剛洗完澡怎麼可以這麼臭？」

但這還不是最可怕的部分，原PO又提到，另一回合發生在兩人「都剛洗完澡」後，她準備幫男友口愛服務，剛開始味道還能忍受，下秒映入眼簾竟是滿滿的白色皮垢。

原PO當下忍不住直呼，「那個髒髒的...」男友則驚訝地表示，「咦？我有洗耶！」然後趕緊再去重洗一次。

對此，原PO坦言害怕再發生關係，「每一次都會有陰影，很像在開驚喜包，得試探不知道這次有沒有味道，怕長期下來我的身體會被感染...有人有跟我一樣的困擾嗎？該怎麼辦？」

底下網友紛紛搖頭回應，「直接分手，生活衛生習慣差的人，會為了另一半改變的是少數，很多都是堅持一下，過一陣子、久了、熟了...就變回原形」、「真的可以考慮看看割掉，清潔上容易太多了，至於屁股的問題，好像不是每個人都會沖洗的樣子」、「我會直接分手，就算現在改善了，以後結婚，仗著已婚你拿他沒辦法，舊態復發也說不定」、「你要嘛分手！要嘛請他去上正確洗雞雞的課程」、「一直洗不乾淨請他去割包皮，屁縫髒臭就是他個人衛生習慣極差而已，這樣服務得下去，真心佩服是真愛」。

泌尿科醫師施冠偉指出，若男性生殖器沒定期清洗，或是清洗有困難，陰莖就會藏污納垢，稱為包皮垢，又稱「恥垢」，是由皮脂腺分泌物、脱落的皮膚细胞和其他分泌物混合，形成的一種白色或黄色的物質。

施冠偉表示，包皮垢主要聚集在包皮和龜頭之間，長時間不去清洗，惡臭濃郁四溢，畫面震撼磅礡，每天洗澡包皮要褪下來洗。他也分享以下3種情況：

1、 單純包皮過長無感染的情況下

洗澡時輕輕拉下包皮，建議在洗澡時用溫水讓包皮變得柔軟，然後輕輕地、逐步地嘗試拉下包皮。這種方法可以幫助逐漸拉鬆包皮，並加快其褪下進度。注意不要用力過猛，以免造成疼痛或傷害。

2、包莖（包皮過長+前端狹窄或沾粘）

包皮很難翻開或是窄環卡住，可在包皮狹窄處或包皮龜頭沾黏處，抹上類固醇藥膏。不要硬是強力撐開包皮，露出整個龜頭，因為這只會使包皮受傷、惡化狹窄。

3、嚴重包莖或反覆感染處理

如果包莖嚴重，導致陰莖反覆感染，或對日常生活和衛生造成困擾，就建議做包皮環切術（包皮槍手術、微創雷射割包皮、傳統電燒環切手術三種手術方式）。手術可完全解決包莖問題，並減少感染風險；手術後的護理同樣重要，確保傷口癒合良好，並防止感染。

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