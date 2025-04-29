宿醉開野馬跑車載妻兒父母出遊　逆向撞死人！二審輕判給緩刑

▲黃姓男子駕駛的野馬跑車（左），失控撞入對向車道，造成意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市黃姓男子，2023年2月間與友人飲酒後，第二天宿醉開著野馬跑車，載著妻兒、父母等人到北海岸出遊。結果車輛失控，跨越雙黃線後逆向撞上對面車輛，撞死對向車輛駕駛、72歲的吳姓老翁。一審基隆地院的國民法官將黃男判處有期徒刑8年，案經上訴，高等法院29日的二審因雙方和解，改判有期徒刑2年、緩刑5年。可上訴。

家住台北市信義區的黃姓男子，2023年2月的某個晚間，先在住處與友人飲酒後，第二天一早，就駕駛野馬跑車，載著妻兒、父母，一夥人往北海岸前去。

但時間到的快要中午左右，車輛沿北濱公路自基隆市安樂區往新北市萬里區方向行駛，行經北濱公路52.5公里處，大約在澳底橋附近，車輛忽然失控，瞬間以近90度左轉的方式，跨越雙黃線、衝入對向車道內。結果對向車輛、車上72歲的吳姓駕駛來不及反應，兩車撞在一起。吳姓駕駛的車輛車頭全毀，人被卡在駕駛座內。

警消人員獲報到場，以破壞工具切割駕駛座後救出吳姓駕駛，送醫急救，最後仍因頭頸胸腹部多處外傷、寰枕關節脫臼、多處胸肋骨骨折、多器官裂傷等傷害，急救2小時後宣告不治。至於黃男也受傷被送往醫院，醫院抽血檢驗後，發現他當時血液酒精濃度達0.106%，超出標準的0.05%一倍以上。檢方事後依照「酒駕致人於死罪」提起公訴，一審由基隆地院國民法官審理，將黃男重判有期徒刑8年。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後於29日宣判，由於黃男在高院時坦承所有犯行，並與被害家屬達成和解，全數賠償完畢。再加上高院認為，他是前一天宿醉後的酒駕，相較飲酒後明知酒醉還硬要開車上路的酒駕，惡性有所不同，因此高院依照刑法59條「情堪憫恕」而減刑。最後高院將黃男改輕判有期徒刑2年、緩刑5年。

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