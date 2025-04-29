台鹽連續13年力挺！　陪伴伊甸身障青年逆風展翅迎向自立

▲台鹽公司董事長丁彥哲、副總經理李杰翰率領同仁，到伊甸台南小作所陪伴身障青年DIY創意杯墊，傳遞母親節溫暖祝福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節前夕，台鹽公司延續愛心傳統，第13年攜手伊甸基金會支持身障青年，董事長丁彥哲、副總經理李杰翰28日率領同仁前往伊甸台南小作所擔任一日志工，陪伴身障青年DIY馬賽克拼貼杯墊，並贊助400瓶台塩「鮮選我塩麴」作為「成人身障服務計畫」捐款回饋禮，盼以實際行動助力身障青年自立展翅。

活動現場溫馨洋溢，台鹽團隊特別準備康乃馨贈送給師生，象徵祝福與感恩，並與青年們一同動手製作創意杯墊。雖然身障青年動作較為緩慢，但憑藉耐心與巧思，逐一拼貼出獨一無二的作品，準備帶回家送給媽媽作為母親節禮物，場面感人。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，根據統計，每20位國民中即有1位是身心障礙者，呼籲社會大眾持續給予關懷與支持。台鹽13年來與伊甸攜手，期盼拋磚引玉，集結更多企業與民眾力量，補足身障資源缺口。伊甸基金會南區資源中心主任辛昱蓁則感謝台鹽援助135位身障朋友，並呼籲民眾支持「成人身障服務計畫」，持續捐款助力身障青年邁向自立。

伊甸基金會說明，凡一年內每月定期捐款250元，或單筆捐款滿3000元，即可獲贈台塩「鮮選我塩麴」，曾榮獲銀髮友善食品認證，也是守護媽媽健康的最佳母親節禮物。更多詳情可洽伊甸基金會南區資源中心(06)214-6990#130江小姐，或洽詢台鹽生技產品客服0800-230990。