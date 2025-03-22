台鹽董事長丁彥哲為職棒熱身賽開球　號召300眷屬挺棒球

▲台鹽公司董事長丁彥哲應中華職棒邀請，擔任台南場開球嘉賓，並率領逾300位員工與眷屬，齊聚台南市立棒球場，全力為台灣棒球加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025中華職棒熱身賽火熱開打！22日台鹽公司董事長丁彥哲應中華職棒邀請，擔任台南場開球嘉賓，並率領逾300位員工與眷屬，齊聚台南市立棒球場，觀賞統一7-ELEVEn獅與富邦悍將的精采對決，台鹽員工熱血吶喊，全力為台灣棒球加油！

台鹽公司董事長丁彥哲於賽事開始前，在全場球迷熱烈關注下，成功投出一記好球，為精彩賽事揭開序幕，場邊台鹽員工則以台塩海洋鹼性離子水瓶當作加油棒，為賽事加油助陣！丁彥哲分享企業經營與棒球最大相似之處就是「團隊精神」，無論是商場或球場，大家各司其職，齊心努力，就離成功更進一步。

台鹽公司長期支持全中運、全民運等體育賽事，去年底，棒球12強英雄大遊行台南場，董事長丁彥哲號召逾百位員工，在台南台鹽總公司前熱情應援，並發送台塩海洋鹼性離子水與現場球迷分享喜悅。今年，恰逢職棒熱身賽台南開打，丁彥哲董事長則帶領逾300位員工、眷屬，就近走入棒球場觀看精彩賽事，以行動力挺！

台鹽藉由舉辦台鹽員工棒球日活動，結合棒球賽事與家庭日，促進員工身心健康、凝聚團隊向心力，創造企業與員工的雙贏局面！