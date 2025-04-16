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台鹽弊案開庭！前董事長陳啓昱翻供不認罪　坦承討分潤40%

▲台南地院對台鹽綠能光電開發弊案首次開庭，前台鹽董事長陳啓昱仍否認犯罪，但坦承曾欲索取土地開發利益的4成分潤被拒，蘇俊仁匯給他的4910萬元是他借的借款。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽綠能光電開發弊案首次開庭，前台鹽董事長陳啓昱仍否認犯罪，但坦承曾欲索取土地開發利益的4成分潤被拒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽前董事長陳啓昱涉及台鹽綠能及土地開發業者光電場開發弊案，台南地院16日下午首次開庭，陳啓昱翻供不認罪，他坦承曾向鴻暉公司老闆蘇俊仁索取土地開發利益的4成分潤被拒，但堅稱蘇俊仁匯給他的4910萬元，是他跟蘇借的。

台鹽綠能弊案首次庭訊中，目前收押中的陳啓昱出席準備程序庭，法官詢問陳啓昱是否認罪，陳啓昱否認犯罪，但表示對部分事實坦承不爭執。法官指出，當檢方將案件移審時，陳啓昱並未對不法所得提出爭議，為何今天會改變說法？陳啓昱則回答說，當時是為了爭取交保才先行承認，但結果未能成功交保，之後他看到一些證據，認為不合情理，否認不法所得是為爭取公平審判的機會。

陳啓昱說，他擔任台鹽董事長期間，曾借出支票並為朋友擔保，後來這位朋友的事業倒閉，跳票事件影響到他的台鹽董事長職位，因此他才向蘇俊仁請求借款以處理債務。陳啓昱強調，蘇俊仁匯入他帳戶的4910萬元是借款，而非來自鴻暉公司的分潤。

陳啓昱還說，擔任台鹽董事長期間，蘇俊仁將前台綠總經理蘇坤煌介紹給他，並討論了合作開發綠能產業的計劃，他承認，當時曾口頭向蘇俊仁表達，如果鴻暉公司從土地開發中獲利，他希望分得4成的分潤。

▲台南地院對台鹽綠能光電開發弊案首次開庭，前台鹽董事長陳啓昱仍否認犯罪，但坦承曾欲索取土地開發利益的4成分潤被拒，蘇俊仁匯給他的4910萬元是他借的借款。（圖／記者林東良翻攝，下同）

法官詢問陳啓昱，為何向鴻暉索求4成分潤，陳啓昱回稱光電場土地開發需要多人共同努力，台綠與土地開發商各自負責，合作推動綠能產業，互為幫助，基於這樣的合作基礎，他認為索取4成分潤是合理的，但後來發現蘇俊仁並不承認這一說法。

法官問為何鴻暉公司及其他土地開發業者在與地主接洽、開說明會時，總是打著台綠的名義，是否與台綠有緊密關聯？陳啓昱回答說，他並不十分清楚具體的執行情況，應該向蘇坤煌詢問，但這是一種合作推動的概念。

辯護律師強調，雖然陳啓昱曾向蘇俊仁索求4成分潤，但蘇俊仁並未答應或承諾，且光電案的開發尚在進行中，尚不確定是否能獲利。鴻暉公司也未結算或核對帳目，因此陳啓昱的說法只能視為一廂情願的見解，並不能認定為不規範的營業交易或特別背信罪。

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