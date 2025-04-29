　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

23樓高吊臂傾倒砸下！陸男差1秒閃過死神　網友：真的命大

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省南京市日前發生一起工安事故，一輛吊車突然傾倒，約23層樓高的吊臂直接砸了下來，當時剛好有一名黑衣男子正站在一堆建材旁邊滑手機，幸好他反應快速，蹲下之後立刻往右邊的樹叢跳去，才幸運躲過一劫。監視器畫面曝光後，網友們也紛紛留言表示黑衣男子命大，「真的是完美避開」、「幸運值從此歸零了」。

23層樓高吊臂傾倒，陸男差1秒閃過死神。（圖／翻攝自微博／1024專員）

▲黑衣男子幸運躲過一劫。（圖／翻攝自微博／1024專員）

根據《新京報我們視頻》報導，27日南京一處工地發生工安事故，附近居民表示，當日上午突然聽到幾聲巨響，以為是地震，出門一看竟然看到一輛吊車傾倒在路面，推測吊臂有23層樓高。南京交警第五大隊人員證實確有此事，所幸無人受傷或受困，加上事發地點為內部道路，不影響交通，事後已交由消防應急部門處理。

不過，現場監視器畫面曝光之後，再度引起中國網友熱議。影片中，只見一名黑衣男子正站在一堆建材旁邊滑手機，其他工人看見吊車傾倒紛紛跑開，他卻沒有發現，直到疑似被繩索打到才驚覺事情不對勁，立刻蹲下並往右側樹叢跳去，加上有堆置的建材阻擋，他才沒有被吊臂砸中。

黑衣男子只差一秒閃過死神的畫面，讓中國網友們紛紛留言驚嘆他真的命大，「這個男的可以去上香還願了，真的是完美避開」、「玩手機那哥們幸運值從此歸零了」、「不仔細看還以為原地消失了呢」、「他跑的方向正確，跑反方向就完了」、「命大啊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢應援LG影響人氣？　名嘴四度入場看她：根本不可能
快訊／台鐵清晨驚傳死傷意外　桃園-內壢誤點「單線雙向通行」
咳嗽別吃它！　醫列「敏感食物」清單
台中嬤徒步6公里「闖高中尋孫」：好想見他　校方一查真相惹鼻酸
「環境部淫狼」照片曝光！自認外貌難以抗拒　性騷、性侵11女
Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分
快訊／國道凌晨貨車翻覆　駕駛受困命危
小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

23樓高吊臂傾倒砸下！陸男差1秒閃過死神　網友：真的命大

連假前航班全取消！幸福航空「無預警停飛」　員工揭內幕

再次打臉川普！　中國外交部：中美近期未溝通關稅問題

泡泡瑪特「漲超13%」再創歷史新高！　市值超2600億港元

「備婚三金」漲至1輛轎車價格！　陸新人直呼：結不起婚

賣港口陷僵局　陸外交部再警告長和：審慎行事

每天只吃3片菜！女子「節食減肥」7天瘦11kg…致心慌送醫

合辦兩岸徵文比賽涉嫌違法　政府要查「章法學會」了

陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃　小四傳背景硬到嚇人

號召台灣青年赴陸創業 海基會示警：小心是詐騙！

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

23樓高吊臂傾倒砸下！陸男差1秒閃過死神　網友：真的命大

連假前航班全取消！幸福航空「無預警停飛」　員工揭內幕

再次打臉川普！　中國外交部：中美近期未溝通關稅問題

泡泡瑪特「漲超13%」再創歷史新高！　市值超2600億港元

「備婚三金」漲至1輛轎車價格！　陸新人直呼：結不起婚

賣港口陷僵局　陸外交部再警告長和：審慎行事

每天只吃3片菜！女子「節食減肥」7天瘦11kg…致心慌送醫

合辦兩岸徵文比賽涉嫌違法　政府要查「章法學會」了

陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃　小四傳背景硬到嚇人

號召台灣青年赴陸創業 海基會示警：小心是詐騙！

王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

路透：美伊核談判繼續前　伊朗尋求拉攏英、法、德

快訊／台鐵清晨驚傳死傷意外　桃園-內壢誤點「單線雙向通行」

ChatGPT再升級　強化搜尋、購物體驗及資訊透明度

1號颱風「蝴蝶」可能生成　模擬北轉路徑曝

朱軒洋、吳卓源曖昧情剪光光！　同台演員吐心聲：不能等戲先拍完嗎？

23樓高吊臂傾倒砸下！陸男差1秒閃過死神　網友：真的命大

核三廠二號機5月除役　專家：用電將「變貴變髒」

半導體獲利下滑！彭博：Sony擬分拆業務　最快今年完成上市

羅伯斯曝大谷翔平隔螢幕看女兒傻笑 當爸建議：先支持老婆

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

大陸熱門新聞

陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃 小四傳背景硬到嚇人

幸福航空「無預警停飛」　員工揭內幕

再次打臉川普！　中國外交部：中美近期未溝通關稅問題

只吃3片菜！女子7天瘦11kg竟送醫

6歲女展現超強書法功…網驚：忘喝孟婆湯

泡泡瑪特「漲超13%」再創歷史新高！

三金漲至1輛車價格！陸新人嘆：結不起婚

買小狗不能退貨　陸男竟「當場摔死」

賣港口陷僵局　陸外交部再警告長和：審慎行事

陸女體檢發現肺癌早期　元凶是流產手術

合辦兩岸徵文比賽涉嫌違法　政府要查「章法學會」了

陸女光腳踩進4.8億年「晶花池」拍美照 擦鮮艷指甲油恐滅活化石

陸國企會議室男女「揉臀激吻」 遠端一票人「直播」看傻眼

23樓高吊臂傾倒砸下！他差1秒閃過死神

更多熱門

相關新聞

陸80歲嬤遭黃金獵犬撞死！飼主被求償還嫌貴

陸80歲嬤遭黃金獵犬撞死！飼主被求償還嫌貴

放任毛孩趴趴造釀禍，飼主恐挨罰！大陸江蘇省靖江市發生了一起意外憾事，一名80歲王姓老婦路過鄰居家時，突遭鄰居飼養的愛犬衝出撞倒，沒想到隔天竟撒手人寰，死者家屬憤而告上法院，近日判決結果也出爐。

和平獎不行！陸政府招人才需有「諾貝爾獎」

和平獎不行！陸政府招人才需有「諾貝爾獎」

夏立言：兩岸交流再艱難也沒國父當年困難

夏立言：兩岸交流再艱難也沒國父當年困難

江蘇一家盼得子！20年內連生9女 取名從招娣到仇娣

江蘇一家盼得子！20年內連生9女 取名從招娣到仇娣

紫煙霧瀰漫！江蘇公司發生燃爆釀4死

紫煙霧瀰漫！江蘇公司發生燃爆釀4死

關鍵字：

江蘇南京

讀者迴響

熱門新聞

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

川普民調創新低　火大嗆「假新聞」

蔡阿嘎過往故事遭影射

施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面