23樓高吊臂傾倒砸下！陸男差1秒閃過死神　網友：真的命大

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省南京市日前發生一起工安事故，一輛吊車突然傾倒，約23層樓高的吊臂直接砸了下來，當時剛好有一名黑衣男子正站在一堆建材旁邊滑手機，幸好他反應快速，蹲下之後立刻往右邊的樹叢跳去，才幸運躲過一劫。監視器畫面曝光後，網友們也紛紛留言表示黑衣男子命大，「真的是完美避開」、「幸運值從此歸零了」。

▲黑衣男子幸運躲過一劫。（圖／翻攝自微博／1024專員）

根據《新京報我們視頻》報導，27日南京一處工地發生工安事故，附近居民表示，當日上午突然聽到幾聲巨響，以為是地震，出門一看竟然看到一輛吊車傾倒在路面，推測吊臂有23層樓高。南京交警第五大隊人員證實確有此事，所幸無人受傷或受困，加上事發地點為內部道路，不影響交通，事後已交由消防應急部門處理。

不過，現場監視器畫面曝光之後，再度引起中國網友熱議。影片中，只見一名黑衣男子正站在一堆建材旁邊滑手機，其他工人看見吊車傾倒紛紛跑開，他卻沒有發現，直到疑似被繩索打到才驚覺事情不對勁，立刻蹲下並往右側樹叢跳去，加上有堆置的建材阻擋，他才沒有被吊臂砸中。

黑衣男子只差一秒閃過死神的畫面，讓中國網友們紛紛留言驚嘆他真的命大，「這個男的可以去上香還願了，真的是完美避開」、「玩手機那哥們幸運值從此歸零了」、「不仔細看還以為原地消失了呢」、「他跑的方向正確，跑反方向就完了」、「命大啊」。