台美關稅戰！恐衝擊茶葉外銷　茶農樂觀：也許是轉機

記者唐詠絮／彰化報導

美國加徵關稅對台灣茶產業的影響，農業部農糧署今日在彰化召開中部茶產業說明會，並與業者共同探討應對策略。會中，一名來自南投百大青農指出，台美關稅問題已讓客戶端多持觀望態度，然而，美中貿易戰的背景下，台灣茶產業或許迎來了難得的轉機，可以藉此機會強化台灣茶與中國茶的差異化，拓展市場。

▲美國加徵關稅，農糧署與茶商召開座談。（圖／記者唐詠絮攝）

▲美國加徵關稅，農糧署與茶農及業者閉門座談。（圖／記者唐詠絮攝）

農糧署副署長黃昭興率領相關單位出席說明會，與台灣區製茶工業同業公會秘書長張曉麗、地方農會及茶產業代表等齊聚一堂，傾聽業者心聲。黃昭興表示，台灣茶葉作為重要的外銷農產品，去年整體出口總值高達新台幣24億元，其中對美出口金額約7億元，佔約3成。

面對美國加徵關稅的挑戰，黃昭興認為，這對台灣而言既是危機也是轉機。目前，台灣茶葉進口美國市場佔比約3%，而中國大陸則佔12%。然而，由於中國大陸關稅提高，台灣茶葉的競爭力相對提升。此外，台灣禁止進口中國大陸茶葉，若要進口其他國家茶葉，則須檢附產地證明。為防範中國透過台灣洗產地，政府將加強產地查核，確保台灣茶的品質與信譽。

▲美國加徵關稅，衝擊到茶葉外銷。（圖／記者唐詠絮攝）

為協助茶產業應對關稅衝擊，政府已提出3面向、6大措施，包括金融支持、提升產業競爭力、擴展國內外市場，共計投入180億元經費。同時，農業部也成立產業通報平台，滾動檢討因應措施，以掌握關稅對產業的實際影響。

台灣區製茶工業同業公會秘書長張曉麗指出，目前尚未接獲短期內出口有立即性損失的報告。然而，透過這次美國關稅問題，廠商也意識到過度依賴單一市場的風險。她也提到，開拓其他國家市場可能面臨國際認證、檢驗成本等困難，希望政府能給予補助與支持，協助廠商提升品質，增強競爭力。

來自南投縣名間鄉的唐姓茶葉供應商表示，台灣輸美商用茶以紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶等為主。短期內，關稅的影響尚不明顯，但長期來看，若關稅持續提高，末端成本增加，客戶端販售單價又無法提高，客戶端可能轉向其他國家尋求更便宜的原物料。

▲美國加徵關稅，農糧署與茶商召開座談。（圖／記者唐詠絮攝）

榮獲農業部第7屆百大青農的黃立倫表示，面對台美關稅問題，台灣茶產業面臨挑戰，但也蘊藏著轉機。透過政府的協助與業者的努力，台灣茶產業應可藉此機會提升品質、拓展多元市場，並強化台灣茶的品牌形象，在全球市場中站穩腳步。

農糧署強調，中部為台灣主要茶區，將持續與業界、公協會密切溝通，針對業者建議滾動檢討輔導措施，並建立出口訂單與市場資訊平台，隨時啟動應變機制，穩定產業發展。

此外，農業部已於4月8日啟用「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案—農業部門」諮詢專線（0800-528-989），提供業者即時諮詢服務，服務時間為週一至週五上午8時30分至下午6時。