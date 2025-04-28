深化整備提升韌性　國防部：通訊中斷列防災必測項目

軍聞社／記者吳東昇臺北28日電

臺北市政府今（28）日於災害應變中心召開「114年動員、戰綜、災防三會報第一次聯合定期會議」，由市長蔣萬安主持，國防部副部長兼任行政院動員會報副執行長柏鴻輝應邀出席，與全動署、行政院災害防救辦公室、臺閩、北區戰綜會報及市府各防救災編組機關、公私部門代表共同與會，研議災變應處整備作為，提升全民防衛韌性。

柏副部長於會中致詞指出，面對中共在灰色地帶襲擾，國防部有責任協助地方及早瞭解區域態勢與應變方向，強化整體社會防護能量。並強調，依據兵推經驗，戰事過程隨時可能出現難以預期的發展；因此，必須設想各種可能性，甚至是超乎常規的極端情形，並將之納入推演與相關實務規劃，形成可供參照且得以具體執行的模式。

柏副部長說明，在重大災變或事件來臨前，市政府就要事先規劃人員疏散、資源分配與相關應變行動。尤其，假設遭受影響，屆時周邊居民疏散及交通引導等作業，必須事前充分整備，特別是考量地形規劃，更顯關鍵。

柏副部長特別提醒，防災規劃必須貼近民眾實際感受，將生活物資等列為重點項目。他強調，未來通訊中斷演練將列為必測項目，確保災害初期社會能夠持續穩定運作。

柏副部長並分享國際經驗指出，芬蘭長期投入建置防空掩體，捷運站及各類建築設施均納入戰時防護規劃，並以公開透明方式強化國家嚇阻效果。他強調，除了完善防災計畫，仍應針對極端情境，建立備援方案，確保在最不利情況下仍能維持城市基本運作功能。

最後，柏副部長感謝地方政府持續推動「減災、備災、應變、復原」等災害防救工作，展現成熟有序的城鎮韌性能力。他強調，備戰為了避戰，防災為了安心，唯有持續精進整備、強化教育宣導並廣納民眾參與，才能讓社會保持韌性，進而鞏固國家和平與穩定。