國造T112戰鬥步槍量產　搭3鏡數百公尺外清晰辨識目標

軍聞社／記者陳勝勳臺北24日電

國造T112戰鬥步槍今年進入量產階段，搭配的TS112式近戰瞄準鏡、TS112式反射式內紅點瞄準鏡及TS112式步槍雷指器等3鏡也同步量產。此系列瞄準鏡使射手於數百公尺外清晰辨識目標，增進部隊戰力。

「3鏡」順利研發、問世，負責該項專案的軍備局第401廠研發中心研發官劉宗賢少校，功不可沒。民國107年，劉宗賢少校參與T108狙擊槍作戰測評，深刻體認瞄準鏡對槍枝的重要性。109年，陸軍提出新式步槍及1.5至6倍瞄準鏡的作戰需求，劉宗賢受命展開研發，他赴民間學習光學設計，運用Zemax軟體計算光線軌跡找出最佳參數，歷經數萬次測試，篩選最適材質，確保TS112近戰瞄準鏡達4倍放大標準。

為使研發階段進程順利推展，劉宗賢自學Solidworks軟體，將構想轉為3D模型，並參考國外相近規格產品，逐步完成雛形。並依205廠提供之彈道圖，逐步修正槍鏡內刻劃位置、間隔，完善300至600公尺BDC彈墜補償功能，研發過程累計逾3萬發以上實彈測試、修正，確保射手在瞄準具輔助下，皆能透過刻劃線輔助，精準命中目標。

回顧研發歷程，恍如昨日，摸索光學設計、機構設計乃至原型品，歷經無數次測試，劉宗賢秉持研發工作的堅持與使命，看著腦海中的想法轉換為雛形、通過測試的原型品，轉眼邁入量產階段，心中充滿感動。「期望有一日研發的裝備，能被更多人看見。」劉宗賢眼神滿是光采，那份悸動源於對研發工作的熱情，更是他堅持數年研發工作的動力，也讓人看見，國軍研發官矢志發明堅實利器的「職人精神」。