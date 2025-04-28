熱戀期過了怎麼辦！6個超甜小心機讓他心跳再加速

▲快筆記讓他心跳加速，重溫熱戀期。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

愛情走過熱戀期，進入日常後，你是不是也曾有這種感覺，兩個人變得像老夫老妻，碰了面不知道該說些什麼，感情明明還在，但熱戀的感覺早已不在，愛情裡最忌諱的就是放任感情冷卻，尤其交往很久、甚至結婚多年後，更需要刻意創造新鮮感，持續為感情添柴加火，提醒大家，千萬別用「激將法」來試探愛情，反而會讓關係更受傷，關係需要「再升溫」，想讓另一半重新更在乎你，以下整理出6個簡單又超有感的「感情升溫小撇步」，讓你們重新找回彼此心動的感覺！

1. 一起追劇邊聊天，增加共同話題

找一部雙方都感興趣的劇集一起追，不只是為了打發時間，更重要的是藉著劇情分享彼此的想法和感受，從討論角色到分享生活，看似小事，卻能大大拉近彼此心的距離。

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2. 安排兩人單獨的小旅行，創造專屬回憶

就算只是短短的一天或週末，也試著安排一次只有你們兩人的小旅行，換個場景、拋開日常瑣事，找回當初一起約會、互相依靠的甜蜜感。

3. 擁抱和親吻不能少，肢體觸碰是愛的語言

感情升溫的秘密武器，就是「肢體接觸」，一個自然的擁抱、一個溫柔的親吻，或者隨手的撫摸，都能讓對方感受到被需要和被愛。

4. 一起嘗試新事物，培養共同的新興趣

一起學習烹飪、運動，或嘗試新的餐廳、活動，創造「第一次一起做」的經驗，有助於創造兩人專屬的甜蜜記憶。

5. 用行動表達愛，日常製造小驚喜

不只是節日才要浪漫，日常的小舉動反而最打動人心，偶爾為對方準備喜歡的點心、在便條紙上寫一句貼心話、或下班後突然去接對方回家，讓對方感受到愛意。

6. 重要節日來點深情的儀式感

生日、紀念日、情人節這些日子絕對不能算了，即使只是簡單的晚餐、寫封手寫卡片，或計畫一場小小驚喜，多用點心，讓他再次為你心動不已。