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曖昧對象轉移話題超可疑！6個跡象顯示在說謊

▲▼曖昧對象,說謊,跡象。（圖／取自photoAC）

▲從語氣、停頓、故事重複看出他在演戲。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

當一個人說謊時，真相往往藏在細節裡，無論是面對曖昧對象的解釋、職場中的交代、或朋友之間的對話，敏銳察覺對方是否誠實，不僅能保護自己，更是現代人重要的情緒自保術，心理學與神經科學研究指出，說謊不只是道德問題，更是一種高度消耗腦力的行為，背後藏有可被識破的蛛絲馬跡。

國外網站《Power of Positivity》指出，說謊時會活化大腦中多個區域，像是負責思考、與衝動與自我意識的前額葉皮質，也就是說，欺騙行為會造成「認知負荷」，一個人在說謊時，不只要編故事、考慮連貫性、控制情緒、還要觀察你有沒有起疑心，整個過程就像在演戲，極其消耗腦力，因此，就算是熟練的說謊者，也很難完美維持「假裝的自然」，總會出現「行為洩露」，想知道眼前的人是不是說謊，不妨從以下6個徵兆觀察對方是否「破功」。

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1. 逐字重複故事版本

一個人每次講述事件時都用一模一樣的詞彙與句子，甚至連語氣與順序都沒變，這樣描述的方式可能是警訊，因為真實經歷會隨情境與心情而略有不同，但編造的故事為了維持一致性，反而讓說謊者顯得「不自然地準確」。

2. 異常的一致性

誠實的記憶會因時間而有所變動，細節可能模糊或補充，但說謊者會過度執著於維持相同版本，深怕一旦有出入就露餡，這種刻意的一致反而暴露了「編排過」的痕跡。

3. 模糊籠統的敘述

說謊的人通常不敢講太細，因為越多細節，越容易被抓到矛盾，他們會選擇模糊地說「我有跟朋友出去」、「差不多那個時間吧」等語句，避免留下可被追問的破綻。

4. 說話前的明顯停頓

當對方回答問題前，突然停住好幾秒，彷彿在「讀稿」，那就要注意了，這往往是他們在腦中快速搜尋事先準備好的劇本，並設法讓內容聽起來自然。

5. 被追問時感到不耐或轉移話題

說謊者最怕深入追問，當你要求更多資訊時，若對方突然惱怒、回避，甚至開啟新話題來轉移焦點，這很可能是一種心理防禦機制，以防真相被戳破。

6. 故事裡缺乏情感共鳴

真實經歷往往伴隨強烈情緒，例如提起旅程會眼睛發亮、講到衝突會氣憤激動，但說謊者因為沒有親身經歷與情感記憶，敘述起來通常語調平淡、細節跳躍、缺乏生動感。

不管是突然冷淡的曖昧對象，還是口氣閃爍的男友，如果總覺得「說起來哪裡怪怪的」，記得比對一下這6個跡象，第一時間辨識出那些話有鬼！

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