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情傷一次就夠！「受過傷就不敢再交出真心」TOP3星座

記者黃稜涵／綜合報導

面對「情傷」你能快速走出嗎？還是需要長時間的修復期才能再次再愛？《搜狐網》整理出「受過傷就不敢再交出真心」TOP3星座，他們一旦在感情中受傷，就很難再去相信愛情！

▲99天失戀日記。（圖／CFP）

▲99天失戀日記。（示意圖／CFP）

雙子座

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雙子常被誤解為花心、善變，彷彿對感情缺乏忠誠，但其實，真正的雙子座在愛情中極為慎重，他們不輕易動心，一旦動情，便會毫無保留地付出，他們會全心全意、掏心掏肺，把你捧在手心，對你無微不至，但若你辜負了這份真心，他們就會毫不猶豫地轉身離開，沒有回頭，沒有心軟，他們不是不愛，而是太懂得保護自己，被傷過的雙子，很難再信任愛情，寧願一個人，也不願再次受傷。

天蠍座

天蠍座對感情的渴望源於他們內心的極度缺乏安全感，他們不輕易動情，但一旦愛上，就會全心投入，渴望佔有、渴望深度連結，希望你能成為他的全部，他們的愛是絕對的、專一的，對背叛零容忍。「愛得有多深，被背叛時的痛就有多深」一旦被傷害，他們不會再給第二次機會，因為他們的愛，只給一次，從那一刻起，曾經的柔情會化作冰冷的距離，愛過變成了恨過，心門就此關上。

巨蟹座

很多人以為，巨蟹座好追、不懂拒絕，只要多花點心思、耍點手段，就能打動他們，看起來容易靠近，其實他們只是心太善，總是不好意思傷人。有人以為，只要被巨蟹座愛上，他們就會無條件包容、毫無底線地原諒，犯再多錯也不怕，但事實是，巨蟹座只會為了在乎的人傻一次，當他們一次次被傷透，終於醒悟你不值得時，他們會用超乎想像的決絕，抽身離開，那一刻的巨蟹，不再柔軟、也不再回頭。

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