　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

砍掉重練！職訓助小吃店老闆　變身資訊工程師

▲張智爵經由短短3個月職訓，順利由小吃店老闆變身資訊工程師，開啟事業第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲張智爵經由短短3個月職訓，順利由小吃店老闆變身資訊工程師，開啟事業第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

職訓好給力！37歲張智爵曾是小吃店老闆，因生意不穩定決定轉換跑道學一技之長，於是參加勞動部雲嘉南分署委外開辦的「電商網站設計與APP商業應用班」學技術，經過短短3個月密集訓練，訓後順利轉換跑道擔任資訊工程師，不但有穩定收入，且工作才半年，薪資已破40K，讓他直說「歸零學習、砍掉重練是最好的選擇」。

張智爵表示，當兵退伍後因對餐飲有興趣，在台南市東區開了一間小吃店賣牛肉湯，但經營多年後因客源不穩定，讓他的小吃店黯然收攤，他決定轉職學一技之長找尋職涯第二春，因看好資訊產業發展前景，於是參加勞動部委外的職訓課程，學習網站架設與前端開發（HTML/CSS/JavaScript）、後端程式設計（PHP）、美編軟體等相關技術，並取得Photoshop與Illustrator國際認證，結訓後順利進入一家ERP軟體服務商擔任資訊工程師。

「沒想到讓我學出興趣」，張智爵說，透過職訓課程激發他對程式語言的學習熱情，讓他在短時間內掌握多元技能，為日後的職涯轉型奠定基礎，「想讓自己更好，就要持續學習」，他感謝政府提供職訓資源，在歷經360小時系統化的職訓調教，把他從沒有相關背景的「生手」，晉升成為掌握竅門的「熟手」，不僅轉職成功有穩定收入，更助他開啟職涯春天。

▲張智爵經由短短3個月職訓，順利由小吃店老闆變身資訊工程師，開啟事業第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張智爵鼓勵想轉換工作的朋友，可找有興趣的領域去深耕，只要把握機會好好學習，就能突破職涯瓶頸，開創屬於自己的事業春天，「很高興能有一技之長」，現在的他不僅工作開心也很有成就感，對於未來，他說，會持續強化實力，希望考取資安相關證照，讓自己在資訊領域不斷精進。

「運用政府資源可達事半功倍的效果」，雲嘉南分署長劉邦棟說，智爵具備樂於學習、勇於挑戰、不斷學習的精神值得鼓勵，建議若待業民眾對未來出路沒有具體想法，可先參加政府開辦的職訓課程學專長，學費由勞動部負擔8成到全額補助，能使民眾無後顧之憂。

▲張智爵經由短短3個月職訓，順利由小吃店老闆變身資訊工程師，開啟事業第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟指出，分署每年都會依產業需求及就業趨勢與轄區超過30家委外單位合作開辦職訓課程，雲嘉南地區即日起有工業技術、資訊軟體與餐飲旅宿等類別超過90班委外職前訓練課程開班，以往學員就業率都有逾8成以上，詳情可洽06-6985945轉1599，或上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)查詢課程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／納粹符號鬧上國際　藍青年團最新聲明
快訊／空軍：IDF戰機降落輪煞系統故障　影響民航旅客深表歉意
快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷狂轟37分　勇士挺進季後賽
爆具俊曄天天去金寶山　S媽：跟小S完全走不出來
快訊／白宮：美國對中國關稅增至245%
忘記在錄影…女星臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐
吃麵中千萬發票！快要到期充公　消費地點曝光
不止輝達H20銷陸受管制！　2檔股價夜盤跳水
快訊／文山區死亡車禍！　騎士倒地遭輾過慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消一大創意發想LINE貼圖　推廣住宅用警報器防火更貼心

上班尖峰時間休旅車卡路中　台東警即時伸援手化解危機

知名影人齊聚台南影視活動　三大主軸創作打造影像友善城市

帛琉傳統帆船5月啟航　首度駛向台東展開文化對話

PM2.5限值亞洲最嚴　台東空污防線提早啟動應變機制

語言隔閡引發爭議　員警以溫暖化解國際糾紛

為長者鋪好每一夜　馬蘭榮家慈惠中心獲捐沐浴床+寢具

崑大視傳系創意閃耀國際　荷蘭「湛藍設計賽」橫掃35獎

砍掉重練！職訓助小吃店老闆　變身資訊工程師

台灣黑熊出沒通報越見頻繁　林保署三管齊下防範人熊衝突

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

南消一大創意發想LINE貼圖　推廣住宅用警報器防火更貼心

上班尖峰時間休旅車卡路中　台東警即時伸援手化解危機

知名影人齊聚台南影視活動　三大主軸創作打造影像友善城市

帛琉傳統帆船5月啟航　首度駛向台東展開文化對話

PM2.5限值亞洲最嚴　台東空污防線提早啟動應變機制

語言隔閡引發爭議　員警以溫暖化解國際糾紛

為長者鋪好每一夜　馬蘭榮家慈惠中心獲捐沐浴床+寢具

崑大視傳系創意閃耀國際　荷蘭「湛藍設計賽」橫掃35獎

砍掉重練！職訓助小吃店老闆　變身資訊工程師

台灣黑熊出沒通報越見頻繁　林保署三管齊下防範人熊衝突

蔬菜自助吧無限供應！台北東區新開幕壽喜燒「一個人也能吃」

茂德進軍台南首案動土　北區公辦都更案單價近6字頭

大谷翔平4支0沒關係！跑出第150盜寫新頁 道奇6：2勝洛磯

罷免爭議！國民黨地方黨部遭搜索...盧秀燕嗆賴清德：不以為然

台灣福斯預告「經典旅行車」回歸！大空間新一代Passat Variant 5月見

美首波關稅談判清單未列台灣　經長郭智輝曝「進程比日本快」

廣末涼子獲釋走人「搭車是租的」！　車上黃色貼紙被認出歸還地點

南消一大創意發想LINE貼圖　推廣住宅用警報器防火更貼心

邱鋒澤收生日禮「沒訊號」！　黃偉晉狠虧1句話意外成「愛的男男結晶」

快訊／空軍：IDF戰機降落輪煞系統故障　影響民航旅客深表歉意

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

地方熱門新聞

台中男闖套房偷女租客內衣打手槍　

台南漁光島海灘佈滿青苔形成自然美麗景觀

微創內視鏡手術助腦出血7旬婦迅速搶回一命

竹山暖警及時發現輪椅翁護送返回安養機構

過嶺人口增　謝美英關切設置賣(商)場進度

台南安南區複合式和順轉運站開幕啟用

台南將率先推動ATM「口罩」警示系統

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

職訓助小吃店老闆變身資訊工程師

台中民宅惡火母女3人葬身火窟

強化消防員體能與勤務安全南消七大隊辦理體測行車安全講座

台南沙崙國際高中攜手加拿大OIA啟動雙聯學位合作

桃園公辦都更　中壢財神大樓5月開說明會

中配二代樣態多　鍾佳濱籲速提周延配套

更多熱門

相關新聞

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

桃園市龜山區華亞科技園區某知名半導體公司一名男性工程師，今（15）日被同事發現陳屍在無塵室內急忙報警處理，警方到場後發現已無呼吸心跳死亡多時，初步調查並無外力介入，根據公司同事透露，死者今日排休卻於凌晨進入公司，上午被發現已死亡多時，警方已報請桃園地檢署相驗，以釐清真正死因。

洩漏機密給外籍供應商！工程師遭解職提告求償吞敗

洩漏機密給外籍供應商！工程師遭解職提告求償吞敗

詐騙無差別攻擊　退休銀行高管也難辨別「跟真的同步」

詐騙無差別攻擊　退休銀行高管也難辨別「跟真的同步」

美國男遠端辦公「偷兼3份工」！年薪破1000萬

美國男遠端辦公「偷兼3份工」！年薪破1000萬

荷媒爆俄間諜滲透台積電、ASML　竊取建28奈米晶圓廠機密

荷媒爆俄間諜滲透台積電、ASML　竊取建28奈米晶圓廠機密

關鍵字：

職訓小吃店資訊工程師

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

前輔導長內內認了「直播沒人看」

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

影帝金哈克曼案　致死病原找到了

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面