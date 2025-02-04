裝修業跨域營造工程　勞動部職訓助薪資水漲船高

▲蔡坤玉報名參訓勞發署雲嘉南分署的自辦職前「建築繪圖及BIM」課程，結訓前即被知名營造公司攬才、薪資也跟著水漲船高，成功改寫自己的職涯篇章。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

原從事房屋改修已超過20年的蔡坤玉，有感營造工程產業的發展榮景，毅然決然踏入工地從頭學起，為讓自己成為更全面的營造人才，報名參訓勞發署雲嘉南分署的自辦職前「建築繪圖及BIM」課程，結訓前即被知名營造公司攬才、薪資也跟著水漲船高，成功改寫自己的職涯篇章。

現年48歲的蔡坤玉，高職畢業後便跟隨親戚踏入裝修業，一路從學徒慢慢爬升為師傅，雖然對於房屋改修已相當熟稔，但時常看到新聞揭露營造工程產業發展甚佳，下定決心離開最熟悉的產業，放低身段、再次從工地學徒做起，即便薪資不到30K、月休僅4天，但他還是對於他的選擇甘之如飴，6、7年下來對於工地施作也相當上手，但發現未涉略工程繪圖仍有不足，為讓自己成為更全面的營造人才，蔡坤玉決定暫緩工作，參加職訓讓自己充電再出發。

「要做就要做到最好！」蔡坤玉說，自己曾前往民間某程式設計電腦補習班詢問繪圖課程，幾項繪圖軟體指令課程就要收費近5萬元，而雲嘉南分署「建築繪圖及BIM」課程不僅免學費，還可透過上機實作學習到多種電腦建築繪圖軟體及手繪職能，並加深許多建築工程的知識及實務技能，結訓前雲嘉南分署還協助媒合就業，蔡坤玉就因優異的表現及其工作經驗，獲得三民建設招聘工地主任，薪資也較以往大幅調升、增加4萬元，直呼參加職訓是最對的選擇！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年都會定期自辦各類職前訓練，課程豐富多元、接軌產業趨勢，參訓者除免訓練費用，符合相關條件者還可申請職訓生活津貼，為加速學員就業期程，結訓前還會邀集廠商前來徵才，鼓勵待業者踴躍報名參訓；114年度首期招生報名至2月10日止，預計招收374個訓練名額，詳細課程內容請上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)了解，或撥06-6985945轉1099洽詢。