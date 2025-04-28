2025世界衛生高峰會亞洲區域會議在新德里登場　印度分享全民健康照護願景與計畫

▲2025世界衛生高峰會亞洲區域會議在新德里登場。（圖／翻攝社群平台X WHS）

記者陳弘修／台北報導

印度商工部部長戈亞爾（Shri Piyush Goyal）表示，在COVID-19疫情期間，印度展現了積極且富有同理心的全球應對策略，透過「疫苗友誼」（Vaccine Maitri）計畫，向多個較不發達及脆弱國家提供了近3億劑疫苗，其中多數免費，以確保全球各國無一被遺漏。戈亞爾也強調，相較於疫情期間許多國家實施出口管制，印度秉持「世界一家親」的古老精神，優先推動疫苗公平分配。

2025世界衛生高峰會（World Health Summit）亞洲區域會議27日在新德里巴拉特曼達帕姆登場，戈亞爾是在受邀出席發表演說時做上述表示。戈亞爾表示，很感謝世界衛生高峰會首次在亞洲舉辦區域會議，並以「擴大可及性，實現健康平權（Scaling Access to Ensure Health Equity）」為主題，因為取得優質醫療服務是永續發展的重要一環，印度也樂意分享在促進全民健康照護方面的努力與成果。

談及疫情期間的親身經歷，戈亞爾回憶與多國領袖的互動，強調印度在危機中維持基本藥品供應，堅持以公平價格提供醫藥產品，拒絕藉全球健康危機牟取暴利。

同時，他也批評部分藥廠透過微幅改良延長專利權的作法，此舉將使數百萬人失去取得平價藥物的機會，期盼與會代表們親自體驗印度在偏遠地區推動優質醫療服務的努力。

▲印度商工部部長戈亞爾（Shri Piyush Goyal）。（圖／翻攝社群平台X，下同）

戈亞爾在演說中指出，目前已有超過6.2億人透過「阿育世曼・印度」（Ayushman Bharat）計畫獲得免費醫療保障，這項計畫是全球規模最大的政府資助健康保險方案，印度的投入從來不是以利益為考量，而是出於對人類的關懷。戈亞爾也引述印度總理莫迪談話指出，「對我們來說，醫療不只是治療疾病，更包括預防醫學、身心健康，及促進社會朝向更好生活型態與未來的努力。」

對於印度在促進人類福祉的整體策略，戈亞爾也舉出數個正在進行的計畫，包括「清潔印度運動」改善女性衛生條件、「總理住房計畫」已興建超過4,000萬戶住宅、「自來水任務」將農村家庭自來水覆蓋從3,000萬戶擴大至1.6億戶、「優吉瓦拉計畫」為女性提供免費瓦斯，減少室內空污。此外，在疫情前後，印度政府也持續為8億民眾發放免費糧食。

戈亞爾強調，身體健康、心理健康、清潔環境、優質教育、數位連結及經濟賦權是構成真正健康社會的基礎，他也重申印度對全球健康議程的承諾，並呼籲各國攜手合作，共同邁向一個更健康、更平等的未來。