覬覦學弟肉體！新竹男設局裝喝醉「回家欲性侵」　最終下場出爐

▲梁男覬覦學弟的男色，設局將人帶回家性侵，最終未能得逞。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名梁姓男子在學期間認識了學弟小平（化名），沒想到他竟利用小平的信任刻意設局，將小平騙進房間內，企圖動手性侵，所幸小平極力反抗，才沒讓他得手。新竹地院審理後，依照強制性交未遂罪，判梁男1年6個月有期徒刑、緩刑2年。

根據判決書內容，梁男與小平曾是學長學弟的關係，雙方素有交情。不過，梁男覬覦小平的男色，2021年凌晨時分，傳訊謊稱自己喝醉，希望小平能來載他回家。

小平聽後不疑有他，立即騎車去載學長，並安全將人帶回租屋處。沒想到返回租屋處以後，梁男立即露出真面目，先是以「天氣熱」為由，將全身衣物脫光，接著在沒有經過同意的情況下擁抱小平，並且將人壓制在床上。

梁男隨後又脫去小平的衣物、拿出預藏在租屋處櫃子的保險套、潤滑液等物品，打算動手性侵，不過因為小平極力反抗，最終沒能得逞。

小平險些遭到侵犯，立即前往警局報案。而梁男落網以後，也沒有對自己的罪行過多辯解，並且積極跟小平達成和解、賠償損失，獲得了小平的原諒。

新竹地院法官審理後，依照強制性交未遂罪，判梁男1年6個月有期徒刑、緩刑2年。全案仍可上訴