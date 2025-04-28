頂呱呱「超值一斤雞」限時5天回歸！每人不限購

▲頂呱呱經典一斤雞回來了 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食品牌「頂呱呱」超人氣「經典一斤雞」活動驚喜回歸，5月1日起限5天開跑，整整600g經典原味雞塊下殺73折就能吃到，每人不限購，每日每店數量有限、售完為止。

頂呱呱「超值一斤雞」回來了，足足一台斤（600g）重的原味雞塊下殺219元，相較原價打出73折優惠，5月1日起至5月5日限時開跑，各門市每日限量、售完為止，提醒桃園機場、松山機場、花蓮車站、南港lalaport門市不適用此優惠。

▲摩斯漢堡於MOS Order APP「安心取溫馨送」推出一系列限量組合優惠。

另外，摩斯漢堡至5月31日前則於MOS Order APP「安心取溫馨送」推出一系列限量組合優惠，有「摩斯貝果及大杯冰紅茶3組」優惠價180元，限量2000組；「咖哩炸肉餅珍珠堡、哈密瓜蘇打或哈密瓜蒟蒻冰茶2組」優惠價338元，限量2000組；「咖哩烤雞堡、哈密瓜蘇打或哈密瓜蒟蒻冰茶2組」優惠價318元，限量2000組；「香吉士或哈密瓜系列飲品（含蒟蒻冰茶及蘇打）買4送2」優惠價300元，限量1000組；「冰橙咖啡買4送2」優惠價300元，限量1000組。