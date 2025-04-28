麥當勞APP本周限定優惠來了！蛋捲冰淇淋買1送1、小薯免費送

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP限定優惠來了，本周祭出蛋捲冰淇淋買1送1，薯餅、小薯免費送等好康，歡樂送更網羅4大品項買1送1，包括焦糖奶茶、勁辣香雞翅都有，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至4月30日）

1. 單點蛋捲冰淇淋買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至5月4日）

1. 單點中薯特價45元

2. 單點豬肉蛋堡送薯餅

3. 單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊特價62元

4. 麥脆雞腿（原味／辣味）套餐送小薯（得來速限定）

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至5月20日）

1. 單點大薯買1送1

2. 單點薯餅買1送1

3. 單點冰焦糖奶茶買1送1

4. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）買1送1

▲三商炸雞祭出限時買1送1優惠。（圖／業者提供）

三商炸雞全門市至4月30日前則有「黃金戰斧雞腿買1送1」，特價只要130元，外帶、內用皆享優惠；黃金戰斧雞腿是選用連腿帶排大雞腿，經過醃製後裹上獨家秘製脆皮炸粉現點現炸，口感微辣；期間還有「炸雞桶買1送1」好康，凡外帶或內用購買「黃金山賊炸雞桶」即送「咔啦腿排桶」，特價333元。