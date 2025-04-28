搭飛機出國超爽！一看「商務艙乘客表情」納悶了　網秒懂：會厭倦

▲大家搭飛機出國，都是什麼表情？（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一想到出國玩，許多人的嘴角都壓不下來！不過，近日就有網友發文表示，根據他的觀察，會搭乘商務艙的人，常常都是面無表情，這是為什麼呢？貼文曝光後，引起網友討論，「已經搭到無感了吧」、「因為多數是工作」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼飛機搭商務艙的人都面無表情」為標題發文表示，當他把特休請掉出國玩，就會非常開心，到了機場更是瘋狂拍照、逛免稅店。不過他留意到，搭商務艙的人卻往往面無表情，但搭商務艙不是很不錯嗎？為何會沒有喜悅之情？

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貼文曝光後，不少網友都表示，「習慣了吧，就跟你搭高鐵會很開心嗎」、「常搭的哪有差？你搭公車要什麼表情」、「以我的經驗，就是搭到無感稀鬆平常」、「等於搭高鐵出差的普通人而已」、「工作出差，一年10次以上，你會厭倦」、「因為公司出錢」、「因為要工作」、「要工作，又不是玩樂，心情好到哪裡去」、「工作誰心情好」。

也有網友回應，「不就交通工具，開心什麼東西」、「時差，累到X北」、「住豪宅、開名車的也都面無表情」、「就好想回家，不想坐飛機」、「除非是小孩子，不然哪個艙等都面無表情吧」、「不要讓人家覺得你是第一次搭商務艙」、「搭飛機其實很無聊」。話題引發討論。