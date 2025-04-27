購物車商品一夜變貴！美國、大陸跨境電商集體漲價　亞馬遜漲近30%

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購物車商品一夜變貴！美國、大陸跨境電商平台集體漲價　亞馬遜漲近30%

▲▼亞馬遜、Amazon 。（圖／路透）

▲亞馬遜（Amazon）近1000項商品的售價上調。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國人開始明顯感受到川普政府對中國進口商品加徵關稅後帶來的衝擊，尤其是在網路購物方面！根據價格分析平台SmartScout的數據，自4月第二週以來，亞馬遜（Amazon）上將近1000項商品的售價出現上調，平均漲幅接近30%。而Shein和Temu等中國跨境電商平台也已公告稱，由於「近期全球貿易規則及關稅變動」導致營運成本上升，將從4月25日開始實施價格調整。

根據《CBS News》報導，SmartScout創辦人兼執行長Scott Needham向《CBS MoneyWatch》表示，漲價商品的範圍很廣，從手機充電器等科技配件到女裝服飾皆受影響，例如，知名品牌Anker在亞馬遜上大約25%的商品都調漲價格。Needham指出，這些漲價幾乎無法用其他因素解釋，「只能用關稅來解釋漲價現象。」

通常，進口商需要支付關稅，並會將額外成本部分或全部轉嫁至消費者身上。亞馬遜執行長賈西（Andrew Jassy）本月稍早接受CNBC訪問時也表示，美國的新關稅政策將推高各類消費品的價格。

但亞馬遜指出，漲價的900多項商品只占網站上10萬款熱門商品的1%，且大部分商品的漲幅僅為6%。亞馬遜還強調，即使面對市場變動，平台上大部分商品的價格仍然能夠與其他零售商持平，甚至更具競爭力。

不只亞馬遜受影響，中國電商平台Shein和Temu也於上週宣布將調漲商品價格。這與美國總統川普宣布，取消對價值低於800美元包裹的關稅豁免有關，原先進口低於800美元的商品可免徵關稅，如今規則改變使他們成本上升。

這些調價措施生效後，例如在Temu網站上，一雙原本售價14美元（455元台幣）的慢跑鞋，如今價格約為27美元（878元台幣）。這波變化凸顯零售業者在川普新關稅政策下的困境。專家指出，在中國生產的商品面臨高關稅後，若要將供應鏈轉移到其他國家，過程既昂貴又需數年時間。

同時，由於關稅政策的不確定性及持續時間難以預測，企業在制定未來計劃上也面臨極大挑戰。

川普本週曾表示，中美雙方正在積極協商，關稅有望「大幅下調」。然而，中方官員隨即否認有談判，並重申要求美方撤銷所有關稅。根據牛津經濟研究院的報告，未來關稅可能會從目前超過100%的實際稅率有所下降，但尚無明確時間表，全球業者都在觀望等待。

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