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南投智慧地政空間服務網啟用　全國首創無人機飛行測繪成果匯入網站

▲南投縣政府推出「IG660南投智慧地政空間服務網」，落實網路取代道路。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府推出「IG660南投智慧地政空間服務網」，落實網路取代道路。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣積極推動數位跨域、創新無限、科技服務的智慧治理城市，日前啟用「南投智慧地政空間服務網“IG660”」；縣長許淑華表示，該縣幅員遼闊，肯定縣府地政處在智慧城市及空間資訊應用上，努力整合與研發的成果，透過網路的智慧化嶄新服務，提供縣民越來越便利便捷的生活。

「IG660啟動儀式暨地政成果發表會」24日在草屯鎮九九峰動物樂園熱鬧登場，地政處連同全縣5所地政事務所全體出席，以無人機航拍演練及IG660智慧網多元服務實境介紹體驗，讓內政部國土測繪中心主任鄭彩堂，縣議員簡峻庭、林儒暘、吳祺楠、唐曉棻和李洲忠服務處代表，南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲，全國不動產聯盟總會副理事長王又興及各縣市地政人員都印象深刻。

▲南投縣政府推出「IG660南投智慧地政空間服務網」，落實網路取代道路。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府推出「IG660南投智慧地政空間服務網」，落實網路取代道路。（圖／南投縣政府提供）

地政處長唐仁梂表示，「南投智慧地政空間服務網」以電子地圖及地政資料為基礎，整合都市計畫使用分區、航照圖、google街景等五大圖層（一百二十層細部圖資）、四大功能（二十一項快速功能選單），透過智慧圖籍管理，即時提供最新的土地及建物相關資訊，以及最快速方便的不動產資訊服務。

▲南投縣政府推出「IG660南投智慧地政空間服務網」，落實網路取代道路。（圖／南投縣政府提供）

地政處指出，本項系統也採用最新「響應式網站技術」開發，使用者無論使用個人電腦、各種平台之手機及平板，均可跨平台使用，並優化UI界面、採用最新3D圖台技術，以圖像式符號方便一般使用者可以更直覺方式操作，並結合全國首創、將無人機飛行測繪成果匯入網站：使用者可以空拍視角即時查得現況，並串連縣府內部單位橫向合作，包括建設處提供都市計畫圖、工務處提供下水道管線圖，也媒介連接中央及地方各項政府開放資料，加以套疊整合，使用者可一手掌握多項加值資訊，真正落實網路取代道路的目標。

另該系統公務端也建置土地建物綜合資訊查詢功能，開放縣內公務機關申請使用，可利用於土地區位查找、規劃、開發等政府決策分析作業，大幅提升行政管理效率，未來將向三維建物應用加值及三維建物外觀擬真推動；許淑華表示，這項嶄新且足與六都比美的整合性智慧網路新服務，完全免費提供民眾使用，並兼顧個人資料保護，歡迎上網瀏覽使用南投智慧地政空間服務網 ( https://ig660.nantou.gov.tw/gis/ )。

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