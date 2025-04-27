因應對等關稅衝擊！立院訪美團今晚出發　爭取國防軍售如期執行

▲立法院副院長江啟臣今晚帶領台美國會聯誼會、外交及國防委員會成員，訪問美國華府。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國日前以「對等關稅」為由，宣布將對台灣加徵關稅，引發業界關注，立法院副院長江啟臣今（27日）晚間率台美國會聯誼會、立院外交及國防委員會成員訪問美國華府，將拜會國會山莊、行政部門及智庫，傳達我方產業及民眾心聲，推動台美合作法案，尋求台美互利互惠雙贏局面。

除江啟臣外，訪團成員包括國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君搭乘同一航班前往。民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳於明日出發。

江啟臣表示，台灣產業界在「對等關稅」衝擊下，面臨極大的挑戰，川普宣布「對等關稅」這20多天來，他積極走訪基層、傾聽民眾聲音，不少產業提到關稅壓力、地緣風險、資金需求等政策不確定性帶來的問題。對於未來該如何因應，除期盼政府儘速與美國完成談判，也希望從更多面向，例如產業分工、製造合作、職訓教育、人才交流等，促進台美互補實質合作。

立法院訪團停留美國期間，將拜會國會、智庫、行政部門、產業界等，與美國各界座談交換意見。除關稅議題外，亦將說明「避免雙重課稅法案」的重要性，期盼美國會早日通過，另就台海情勢，國防安全，與相關單位研討，爭取美對台軍售如期交運，並擴大國防安全合作面向。