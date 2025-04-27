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關稅戰抬高成本與售價　中國低價盜版商品問題加劇

▲▼中國大陸工廠,紡織。（圖／路透社）

▲廣州眾發工業園。（圖／路透社）

文／中央社台北27日電

美中關稅戰抬高出口成本，許多中國賣家為了維持潤並在夾縫間求生，不只在中國的電商平台銷售，同時也透過海外的社群媒體向美國消費者推銷。然而在B2B跨境電商平台崛起的同時，假貨、盜版商品的問題也浮上檯面。

據紐約時報中文網報導，中國製造商、工廠經營者正藉由TikTok和其他社群媒體，向美國的消費者發起「宣傳攻勢」，希望消費者直接在工廠下單購買奢侈品，而不要再透過中間商。作為「誘因」，這些廠商承諾的售價低於市價，甚至有代工廠提供「沒有品牌標識」的同款商品，價格更是超乎想像的低。

在這樣的風氣之下，美國的網紅們紛紛接受了這些「宣傳攻勢」並幫助這些工廠推銷，因此包含敦煌網和淘寶等中國電商平台的應用程式在美國的下載量大幅上升，「因為關稅，商品價格飆升，美國的消費者將這些中國的平台作為省錢的辦法」。

在便宜的背後，這些宣傳聲稱與名牌在同樣工廠生產的商品，真實來源卻令人存疑。甚至，有些賣家毫不避諱宣稱，販售的是仿冒商品。然而，即便對商品的真實性抱持懷疑，但並沒有阻止美國消費者的需求。

報導以一名23歲，住在美國北卡羅來納州的網紅伊麗莎白為例，目前是敦煌網的合作夥伴，不但能從商家收到免費產品用於拍攝開箱影片，若消費者透過他的影片連結網址下單商品，她還能夠得到部分分潤。

她甚至在自己的TikTok平台上彙整了聲稱出售冒牌運動鞋、精品包等產品的工廠資料，並附上連結網址。這篇文章至今已超過百萬次瀏覽。

報導另引述在一段受歡迎的TikTok影片，影片中一名男子站在擺放精品包的貨架前，並宣稱自己是許多國際知名精品的代工業者。可以廉價出售與原廠相同的商品，若是沒有品牌標識的商品，價格更便宜。

報導指出，雖然TikTok一直在刪除這類影片並強調禁止推銷假冒商品，但是仍有許多人轉傳相關影片。此外，各大品牌也陸續透過不同的管道澄清，未與這些廠商合作，並警告消費者對於假冒產品和錯誤資訊保持警惕。

針對這類「低價」、「仿冒」商品，中國商務部官網25日發布電子商務司負責人對此事的「答記者問」。文中稱「中國的品牌授權加工企業高度重視知識產權保護，會按照訂購合同要求生產、發貨，維護國際品牌形象」。對以所謂「代工廠」為名虛假營銷、侵權假冒等違法違規線索，將及時移交行政執法部門依法查處。

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