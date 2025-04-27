別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」超恐怖：都是真實案例

▲黃軒提醒，掏耳朵可能對耳朵造成嚴重傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

不少民眾有用棉花棒或其他物品掏耳朵的習慣，認為這樣更乾淨，甚至掏出耳垢時會有莫名的滿足感。不過，胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在個人臉書粉專發文指出，這些行為可能對耳朵造成嚴重傷害，並呼籲民眾「別再打擾你的耳朵了！」

黃軒表示，耳垢（俗稱耳屎）其實並非髒汙，而是由耳道內腺體分泌的天然物質，帶有黏性且具抗菌效果，能攔截灰塵與細菌，是保護耳道的重要屏障。此外，耳垢會隨時間自然移動至耳道口脫落，根本不需手動清理。他強調，「耳朵本來就有自我清潔的天賦。」

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針對「掏耳朵習慣」的潛在風險，黃軒醫師提出三點警告。首先，使用棉花棒等工具容易將耳垢推入耳道深處，導致耳垢堵塞，引發耳悶、耳鳴甚至頭暈等不適。其次，若使用不潔工具或用手指直接掏耳，可能造成耳道感染，出現紅腫、疼痛及分泌物異常的症狀。

▲黃軒提醒，掏耳朵可能對耳朵造成嚴重傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



第三項也是最嚴重的風險，是耳膜破裂。黃軒指出，耳膜結構脆弱，若使用尖銳物品或過度用力，可能直接刺穿耳膜，不但造成聽力損傷，還需數月時間復原。他提醒，「這些都是真實的醫療案例，而非誇張劇情。」

對於常見的「耳癢」問題，黃軒也提供三項安全對策。首先，建議使用耳部專用清潔液滴入耳道，搭配耳後按摩，讓耳垢自然軟化排出；其次，應避免使用棉花棒深入耳道，只需以濕毛巾擦拭外耳道口即可。

最後，若耳朵感到嚴重堵塞或疼痛，應立即就醫，由耳鼻喉科醫師專業處理，避免自行挖掏導致併發症。他也強調，耳道環境溫暖潮濕，若引入細菌，極易導致感染，因此正確清潔方式與就醫觀念相當重要。

黃軒在貼文最後呼籲，耳朵是我們感知世界的重要器官，而耳垢就是默默守護的隱形英雄。過度清潔或誤用工具，反而會破壞耳道防禦機制，造成長遠傷害。他提醒，「掏耳朵帶來的舒爽感可能只是短暫的，但耳朵一旦受傷，後果不容小覷。」

民眾若無明顯不適，其實無需特意清除耳垢。尊重耳朵的自然機能，才是保護聽力、守護健康的關鍵一步。