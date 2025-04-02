連假瘋出國！醫示警「小心旅⾏者血栓症」　3招降低風險

▲醫師黃軒提醒大家搭飛機時，應注意潛伏的危險隱患「旅⾏者⾎栓症」，他還列出3項安全建議，可以有效降低其風險。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

清明連假即將登場，不少人趁機出國旅遊，不過醫師黃軒今（2）日po文提醒，大家搭乘飛機時，有一個危險的隱患潛伏著「經濟艙症候群」，由於這種情況也可能發⽣在搭乘長途巴士、公共汽車或火車，後來都改稱為「旅⾏者血栓症」，他還列出3項安全建議，包含選擇寬鬆服裝、定期活動身體，以及補充水分，都可以有效降低其風險。

醫師黃軒今在臉書po文，提醒大家搭飛機時，除了注意時差、行李外，也要留意「經濟艙症候群」，又稱為「旅⾏者血栓症」，從相關研究看來，顯示飛航距離越遠、時間越長，發⽣率越高。

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黃軒分析指出，長時間坐在狹小的飛機座位上，身體幾乎無法活動，這對健康來說是一大挑戰，當你長時間不動時，腿部的血液流動變慢，可能在靜脈中形成深層靜脈血栓（DVT），一旦這些血栓脫落並流向肺部，就會阻塞肺動脈，引發肺栓塞。加上飛機艙內低濕度的環境容易導致脫水，使血液濃度升高，進一步加劇血栓形成的可能性。

黃軒補充提到深層靜脈血栓（DVT）的高風險族群，如果乘客有下列風險因素，風險則會顯著提高，包含最近動過手術或創傷、孕婦或產後、有癌症病史、曾有血栓病史、服用荷爾蒙藥物（口服避孕藥）、久坐超過4小時以上（經濟艙）等等。

黃軒更補充列出3項安全建議，可以有效降低相關風險，像是選擇寬鬆服裝，避免穿著緊身褲或束縛性衣物，這樣能讓血液自由流動，減少血管壓力；定期活動身體，每隔30分鐘做些簡單動作；補充水分，在飛行中多喝水，避免血液因脫水而變得黏稠，這是預防血栓的關鍵一步。

由於日常的生活習慣，可能在長途飛行中成為健康隱患，像是大家長時間坐著不動，血液在下肢停滯不前，極易形成血栓。黃軒最後強調，無論是即將搭乘長程航班，還是每天久坐辦公室，現在就該關注自己的健康。檢查自己的生活習慣，採取簡單的預防措施，就能遠離肺栓塞的威脅。



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