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男窩車上打開瓦斯鋼瓶　2警+消防人員戒備勸說化解危機

記者張君豪／台北報導

4月5日上午11時許，北市信義警分局吳興街派出所警員蘇晨瑒、葉偉成在派出所內備勤時，接獲民眾著急報案，表示收到家人林男（30歲）揚言自殺訊息，拜託警員協助找人。

▲林男把瓦斯鋼瓶扛上車揚言尋短，轄區信義警方到場救援 。（圖／記者張君豪翻攝）

林男把瓦斯鋼瓶扛上車揚言尋短，轄區信義警方到場救援 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

兩警透過緊急協尋手機定位，在信義區松仁路上找到林男車輛，發現林男獨自在車內並把瓦斯鋼桶放在後車廂，且車上瀰漫濃厚瓦斯味，經警員不斷關心並開導，林男穩定情緒後終於願意開門下車，警方將林男轉交消防局救護人員檢查，並後送醫院觀察治療。

▲林男把瓦斯鋼瓶扛上車揚言尋短，轄區信義警方到場救援 。（圖／記者張君豪翻攝）

信義分局呼籲：珍愛生命，如有任何問題，敬請撥打北市政府自殺防治中心諮詢專線1999轉8858，或衛生福利部安心專線1925提供24小時免費心理諮詢服務，或撥打生命線1995及張老師1980，亦可提供適當的心理支持。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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