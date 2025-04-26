快訊／哈瑪斯準備「釋放所有人質」　換取加薩停火5年

▲哈瑪斯將人質遺體，移交給紅十字國際委員會成員。（資料照／路透）
記者吳美依／綜合報導
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）一名官員26日表示，他們尋求達成一項協議，以結束加薩戰爭，內容包括「一次性」釋放所有剩餘人質，以及為期5年的停火。
該名官員還告訴《法新社》，當天稍晚，哈瑪斯代表團將在埃及首都開羅（Cairo）會晤調解方。
#UPDATE Hamas seeks an agreement to end the Gaza war that would include the one-time release of all remaining hostages and a five-year truce, an official from the Palestinian group said Saturday.— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2025
مسؤول في حماس لـ أ ف ب: مستعدون للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب #العربية_عاجل #قناة_العربية pic.twitter.com/pJBhN36zNV— العربية (@AlArabiya) April 26, 2025
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