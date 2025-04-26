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快訊／哈瑪斯準備「釋放所有人質」　換取加薩停火5年

▲▼巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯20日移交4具以色列人質遺體。（圖／路透）

▲哈瑪斯將人質遺體，移交給紅十字國際委員會成員。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）一名官員26日表示，他們尋求達成一項協議，以結束加薩戰爭，內容包括「一次性」釋放所有剩餘人質，以及為期5年的停火。

該名官員還告訴《法新社》，當天稍晚，哈瑪斯代表團將在埃及首都開羅（Cairo）會晤調解方。

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