快訊／哈瑪斯準備「釋放所有人質」　換取加薩停火5年

▲哈瑪斯將人質遺體,移交給紅十字國際委員會成員。(資料照/路透)



記者吳美依/綜合報導

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)一名官員26日表示,他們尋求達成一項協議,以結束加薩戰爭,內容包括「一次性」釋放所有剩餘人質,以及為期5年的停火。

該名官員還告訴《法新社》,當天稍晚,哈瑪斯代表團將在埃及首都開羅(Cairo)會晤調解方。

#UPDATE Hamas seeks an agreement to end the Gaza war that would include the one-time release of all remaining hostages and a five-year truce, an official from the Palestinian group said Saturday.