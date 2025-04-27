法國總統馬克宏：烏克蘭準備好「無條件停火」　

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）26日於羅馬舉行喪禮，現場不僅是宗教領袖送別的重要時刻，也成為國際領袖互動的平台。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在儀式期間場邊會談，會後馬克宏於社群平台X發文透露，烏克蘭「準備好無條件停火」。

根據《基輔獨立報》報導，除了與馬克宏會晤外，澤倫斯基當天也分別與英國首相施凱爾（Keir Starmer）進行會談。烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiha）隨後在X證實，這兩場雙邊會談皆於義大利羅馬分開舉行，並非在喪禮現場。

▲澤倫斯基在義大利羅馬分別和川普、馬克宏進行會談。（圖／路透）



馬克宏在聲明中表示，「烏克蘭已經準備好無條件停火，並希望與美國和歐洲國家攜手合作，努力促成這一目標。現在，輪到俄羅斯證明自己是否真的有意結束這場戰爭。」

此外，馬克宏強調，法國及其夥伴國將持續透過今年3月在巴黎啟動的「志願國聯盟」平台（coalition of the willing），努力推動停火及烏克蘭全面且持久的和平。

馬克宏在貼文中也直言，「讓這場戰爭劃下句點，是我們與美國總統川普（Donald Trump）共同的目標。」