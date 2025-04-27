林保署南投分署辦理品管研習　傳授創新工法提升職安節碳效率

▲中興大學森林學系教授楊德新講授「木構造及國產材應用」。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

五一勞動節將屆，林業保育署南投分署為讓相關承辦及設計、施工人員，能將新思維、材料、工法運用於工程設計，並對加深將職安、淨零碳排、工程減碳、生態工法及推動國產材應用於公共工程，於月前辦立三級品管研習班，做為本年度施工品管整備的重要工作。

林保署南投分署「114年度三級品管研習班」教育訓練於3月27、28兩日辦理，邀請中興大學森林學系教授楊德新、勞動部職安署中區職業安全衛生中心檢查員陳健豪、前農委會工程查核小組執行秘書吳耀琪、政府採購法研究中心高級研究員李金松、前高速公路局岡山段段長陳素娥，及臺科大學營建工程系副教授何嘉浚等專家學者擔任講師。

本次研習講授「木構造及國產材應用」、「營造施工風險評估」、「邊坡作業災害預防」、「新材料新工法運用於治山防災工程設計新思維」、「工程採購履約管理之法律風險及預防」、「ESG永續工程與淨零排放策略」及「綠色生態護岸的規劃設計與評估指標」等課程，使參加教育訓練相關工程人員在工程景觀、職安衛生、新材料工法、節能減碳、工程品質及採購履約等方面能有更精進之認識及作為；特別是國產木材的特性與優勢，隨著永續發展與碳中和目標的推動，木構造因其環保、耐震、吸碳等特性，逐漸成為生態與景觀工程的重要選擇。

▲前農委會工程查核小組執行秘書吳耀琪講授「新材料新工法運用於治山防災工程設計新思維」。（圖／林業保育署南投分署提供）

另研習中也併同該分署政風單位辦理「工程採購履約管理之法律風險及預防」，解析工程採購從契約簽訂到履約過程中可能遇到的法律風險，並提供防範對策：內容涵蓋契約條款解析、履約爭議處理、違約責任、採購法規更新等，幫助學員了解如何確保工程順利履約、降低法律糾紛風險，提升採購與管理的專業能力、有效減少承包(攬)廠商與政府機關間的採購爭議，同時也對相關出席人員做性別平等（性平）觀念宣導，提升對性別權益的認識、營造尊重與包容的環境。

南投分署表示，希望藉此讓該分署工程承辦人員、督辦人員、承攬該分署工程之顧問公司技師、監造人員及承包廠商工地負責人、品管人員及安衛管理人員等，未來能運用更安全、高效且符合環保趨勢的工程技術，為國內工程品質與環境永續貢獻一份心力，共同打造更優質的工程環境與生態永續發展。