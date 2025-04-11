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台灣迎4169隻黑面琵鷺過冬「成最大棲地」　全球總數破7千創新高

▲▼2025年黑面琵鷺全球普查總數破7千，創下歷史新高，台灣占超過一半。（圖／林保署提供，郭東輝攝）

▲2025年黑面琵鷺全球普查總數破7千，創下歷史新高，台灣占超過一半。（圖／林保署提供，郭東輝攝）

記者許敏溶／台北報導

「2025年黑面琵鷺全球同步普查」結果出爐，全球數量共計7081隻，創下歷史新高。農業部林業保育署表示，台灣記錄到4169隻，較去年微幅增加34隻，占全球總數58.9%，穩居黑面琵鷺最重要的度冬棲地，將以「生態薪水」方式鼓勵漁民參加生態服務給付方案，做為黑面琵鷺等候鳥安全覓食地。

「黑面琵鷺全球同步普查」由香港觀鳥會聯繫各國定期在每年1月進行，今年普查日期為1月18日至19日。林業保育署表示，台灣普查工作由林保署委託中華民國野鳥學會統籌主辦，與全台各鳥會及保育團體等超過百名以上調查員合力完成。這次全球普查共記錄到7081隻黑面琵鷺，創下歷史新高。

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▲▼2025年黑面琵鷺全球普查總數破7千，創下歷史新高，台灣占超過一半。（圖／林保署提供，郭東輝攝）

▲2025年黑面琵鷺全球普查總數破7千，台灣占超過一半。（圖／林保署提供，郭東輝攝）

林業保育署表示，台灣共記錄到4169隻黑面琵鷺，較去年微幅增加34隻，占全球總數58.9%，穩居黑面琵鷺最重要的度冬棲地，其次為中國大陸1671隻（23.6%）、日本716隻（10.1%）、香港及深圳328隻（后海灣，4.6%）、越南112隻（1.6%）、南韓52隻（0.7%）。

林保署指出，與去年相比，全球黑面琵鷺各主要度冬地區數量增減幅度均不大，整體僅微幅增加93隻，全球族群成長趨勢已明顯趨緩。台灣雖增加34隻，但總數未超過2023年的4288隻紀錄，近3年來的族群趨勢持平。

▲▼2025年黑面琵鷺全球普查總數破7千，創下歷史新高，台灣占超過一半。（圖／中華鳥會提供攝）

▲2025年黑面琵鷺全球普查總數破7千，台灣占超過一半。圖為在鹽田休息的黑面琵鷺。（圖／中華鳥會提供）

林保署進一步分析，超過9成的黑面琵鷺度冬族群集中於西南沿海地區，其中以台南市2439隻、嘉義縣701隻、高雄市408隻居前3名，其次為濁水溪口（彰化與雲林交界）255隻、雲林縣202隻、屏東縣75隻、宜蘭縣36隻等，共計有11縣市有紀錄。

有鑑於黑面琵鷺在台灣度冬族群可能面臨棲地飽和問題，林業保育署表示，從110年就開始實施瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案，將「陸上魚塭」納入給付項目，魚塭收成後從10月至翌年4月期間，至少連續1個月維持20公分以下適當水位，供特定鳥種利用，每公頃每年最高可核發1萬元。113年度台南市友善魚塭面積達181公頃，鼓勵漁民在收成之餘，也能提供水鳥友善的覓食環境。

▲▼2025年黑面琵鷺全球普查總數破7千，創下歷史新高，台灣占超過一半。圖為已收成魚塭覓食的黑面琵鷺。（圖／中華鳥會提供）

▲在台灣度冬黑面琵鷺占超過全球總量一半。圖為在已收成魚塭覓食的黑面琵鷺。（圖／中華鳥會提供）

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