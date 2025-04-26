「運體車」停人行道被拖吊！畫面曝光　警：僅4特定車輛免罰

記者吳奕靖、吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄市新興區中正二路25日中午發生一起接體車因違規停放人行道遭拖吊事件，引發社會大眾對於執法標準的關注。一輛執行遺體接運任務的黑色車輛，因停放在大樓門口人行道，遭警方依違反道路交通管理處罰條例拖吊，引發禮儀社人員不滿，在臉書分享抱怨，不過警方強調，只有特定車輛才能停放在人行道。

▲運體車就停在人行道，警方依法進行拖吊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據禮儀社人員在臉書分享內容，當時接體車司機與工作人員正進入大樓處理遺體移送事宜，大樓管理員也曾向到場員警說明車輛用途，然而拖吊作業已經完成，同時車主沒有出面，因此拖吊該車輛。不過這個舉動，讓禮儀社人員說家屬被迫將遺體暫置大廳，等待其他車輛支援。

▲運體車就停在人行道，警方依法進行拖吊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方強調已經完成上架程序，也未見車主出面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警方今（26）日出面說明，強調執法過程皆依規定辦理。警方表示，經警用電腦查詢，該涉案車輛登記為「一般私人所有之自小客車」，外觀也沒有特殊標示，執勤員警難以當下判斷其為執行特殊勤務之接體車。因此，依據道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款「在禁止臨時停車處所停車」之規定，對該車進行舉發並拖吊移置。

警方進一步解釋，道路交通安全規則第113條明文規定，消防車、警備車、救護車、工程救險車等特定車輛，在執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受限制。然而，接體車並未列於此規範之內，故其臨時停車仍須遵守一般交通法規。

警方補充說明，該接體車違規停放於人行道，已明顯妨礙行人通行安全。儘管大樓管理員事後告知車輛用途，但因拖吊作業已完成，且駕駛人直至拖吊車駛離皆未現身，警方遂依法將車輛拖回八德拖吊場保管。