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冰塊貨車暴衝騎上分隔島！1美食公仔「慘被輾斃」　2隻驚險逃劫

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮分局一心路派出所於昨（25）日上午7時30分許接獲報案，指稱轄區一心路發生一起交通事故。警方獲報後立即趕抵現場，發現一輛裝載衛生冰塊的小貨車不明原因衝撞分隔島，所幸駕駛陳姓男子（30歲）並未受傷，亦未波及其他車輛與行人。為避免二次事故發生，警方迅速於現場進行交通管制與處理。

▲▼一輛裝載衛生冰塊的小貨車不明原因衝撞分隔島，分隔島上美食娃娃公仔被撞成碎片。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼一輛裝載衛生冰塊的小貨車不明原因衝撞分隔島，分隔島上美食娃娃公仔被撞成碎片。（圖／記者吳世龍翻攝）

經警方初步調查，陳男當時駕駛小貨車沿光華二路往南行駛，行經肇事地點時，車輛突然失控撞上道路中央分隔島。強大的撞擊力道不僅導致小貨車車頭受損，更波及分隔島上三隻美食娃娃公仔的其中一隻，以及夜市看板，造成損壞。所幸事故並未造成任何人員傷亡。警方對陳姓駕駛進行酒測，確認其並無酒後駕駛情事，至於詳細的肇事原因及責任歸屬，將由交通警察大隊進行後續的分析與研判。

▲▼一輛裝載衛生冰塊的小貨車不明原因衝撞分隔島，波及分隔島上的一隻美食娃娃公仔及夜市看板，造成損壞。（圖／記者吳世龍翻攝）

前鎮分局在此呼籲所有駕駛人，行駛於道路上務必隨時注意前方路況，並嚴格遵守各項交通規則，切勿疲勞駕駛或分心。若不幸發生交通事故，應保持冷靜，並依規定留在現場等候警方處理，切勿擅自離開，以免觸犯相關法律，共同維護良好的交通環境，確保自身及其他用路人的行車安全。

▲3隻可愛的美食公仔娃娃慘被冰塊貨車撞爛。（圖／翻攝Google Map）

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