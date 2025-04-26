台灣虎航祭70K「今招30名空服員」　近2千人搶破頭報考

▲台灣虎航招募客艙組員釋出30缺額。（圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航首度移師到高雄招募空服員，釋出30名缺額，月薪上看7萬元，吸引近2千人報名，初步篩選近千人符合資格，今(26日)舉辦初試，求職者要脫鞋摸高、團體面試，並朗讀一段英語短文及英翻中測驗，通過者5月進入複試。虎航表示，錄取者預計今年下半年報到。

台灣虎航3月底宣布以高雄為基地首次進行客艙組員招募並開放履歷投遞後，短短兩周內便吸引近2000位求職者報名。經初步書面資料篩選後，近1000名求職者符合資格，可參與初試甄選，今日到考率將近9成。

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考生們今日於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文及英翻中測驗，以初步了解考生們的中、英文之語言能力、沉穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。





▲▼台灣虎航招考空服員今初試，求職者要通過脫鞋摸高測試。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航表示，於初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標，複試預計於5月3日進行。獲得錄取的客艙組員，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年下半年進行報到及受訓，待完成8周的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服翱翔天際。

台灣虎航營運長賴俊廸表示，台灣虎航現已營運多條高雄出發的國際航線，且南部地區的旅運需求暢旺，未來也將持續評估有潛力的航點；此外，台灣虎航有多個航點為桃園、高雄雙城執飛，相信也可吸引外籍旅客來台規劃行程時，不需走回頭路，一次體驗寶島的多重旅遊魅力。