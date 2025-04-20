停火才過了12小時　澤倫斯基控俄軍狂砲擊446次、無人機空襲290次

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，在俄羅斯承諾的停火時間開始後的12小時，俄軍仍多個方向發動至少400多次砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日突然宣布，俄軍將會在復活節期間停火30小時。對此，烏克蘭總統表態願配合，他也指控俄軍言行不一，邊境前線仍遭到俄軍攻擊，從當地19日晚間6點至20日上午6點止，俄軍從多個方向發動至少400多次砲擊、至少290架次無人機襲擊。

澤倫斯基20日凌晨才發文指控俄軍言行不一，承諾停火卻仍繼續發動攻勢，造成包含首都基輔在內等多處城市空襲警報大響，俄軍攻擊無人機出現在烏克蘭領空，他當地20日上午7點再次發文，指責俄羅斯正在試圖製造停火的假象，實際上仍在部分地區持續推進，對烏克蘭造成損失。

澤倫斯基也引述武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）的統計報告，從俄軍承諾的停火時間當地19日晚間6點起至20日凌晨0點止，俄軍在6小時內發動了387次砲擊、19次地面行動及出動了超過290架次的無人機襲擊，在20日早上6點前，俄軍又從多處前線發動59次砲擊、5次地面行動。

澤倫斯基指出，俄羅斯應該完全遵守停火條件，烏克蘭提議從21日凌晨0點起全線停火並延長至30天的條件仍然有效，只要俄方願意談判，烏克蘭會根據實際的情況採取相應的動作。