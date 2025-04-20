　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

停火才過了12小時　澤倫斯基控俄軍狂砲擊446次、無人機空襲290次

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，在俄羅斯承諾的停火時間開始後的12小時，俄軍仍多個方向發動至少400多次砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日突然宣布，俄軍將會在復活節期間停火30小時。對此，烏克蘭總統表態願配合，他也指控俄軍言行不一，邊境前線仍遭到俄軍攻擊，從當地19日晚間6點至20日上午6點止，俄軍從多個方向發動至少400多次砲擊、至少290架次無人機襲擊。

澤倫斯基20日凌晨才發文指控俄軍言行不一，承諾停火卻仍繼續發動攻勢，造成包含首都基輔在內等多處城市空襲警報大響，俄軍攻擊無人機出現在烏克蘭領空，他當地20日上午7點再次發文，指責俄羅斯正在試圖製造停火的假象，實際上仍在部分地區持續推進，對烏克蘭造成損失。

澤倫斯基也引述武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）的統計報告，從俄軍承諾的停火時間當地19日晚間6點起至20日凌晨0點止，俄軍在6小時內發動了387次砲擊、19次地面行動及出動了超過290架次的無人機襲擊，在20日早上6點前，俄軍又從多處前線發動59次砲擊、5次地面行動。

澤倫斯基指出，俄羅斯應該完全遵守停火條件，烏克蘭提議從21日凌晨0點起全線停火並延長至30天的條件仍然有效，只要俄方願意談判，烏克蘭會根據實際的情況採取相應的動作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 1 6366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知死訊淚崩
裝修遇「工程蟑螂」！台中女被房仲通知：你家只有破壞，沒有修繕
高雄人力挺遭砸飯糰店！「新台幣下架」塞爆店門　驚人人潮曝光
雙眼被徒手殘忍挖出！　新北男最新狀況曝光
停火才過了12小時　澤倫斯基控俄軍狂砲擊446次、無人機空襲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

停火才過了12小時　澤倫斯基控俄軍狂砲擊446次、無人機空襲290次

美國空服員揭「機上最恐怖飲料」　示警：極度不衛生

蛋價漲！美國人苦哈哈　川普喊「跌87%太便宜了」

吃飯會中毒？研究：氣候變遷加劇稻米砷含量　無色無味可致癌

抽電子煙差點沒命　美國16歲少女警告：千萬別碰

印度男暴怒斬首老婆！　「頭顱放置物籃」騎車到警局自首

前女友找新歡！泰男狂砍12刀　她生前驚恐逃命「滿地血腳印」　

南海海槽大地震機率至80%　日專家：應事先練習這2招保命

38歲陸男「離奇暴斃」日本滑雪場！　頭下腳上倒插樹洞

13歲少女遭性侵　「等不到病床」求救沒人理！絕望輕生亡

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

Coldplay隔8年首爾開唱「每次來都沒總統」超地獄XD

【咬不斷啊！】男見越南春捲大讚皮真脆　咬一口傻眼直呼：是塑膠

地上找到2殘眼「急送醫院來不及」　他永失明...挖眼狠男12萬交保

停火才過了12小時　澤倫斯基控俄軍狂砲擊446次、無人機空襲290次

美國空服員揭「機上最恐怖飲料」　示警：極度不衛生

蛋價漲！美國人苦哈哈　川普喊「跌87%太便宜了」

吃飯會中毒？研究：氣候變遷加劇稻米砷含量　無色無味可致癌

抽電子煙差點沒命　美國16歲少女警告：千萬別碰

印度男暴怒斬首老婆！　「頭顱放置物籃」騎車到警局自首

前女友找新歡！泰男狂砍12刀　她生前驚恐逃命「滿地血腳印」　

南海海槽大地震機率至80%　日專家：應事先練習這2招保命

38歲陸男「離奇暴斃」日本滑雪場！　頭下腳上倒插樹洞

13歲少女遭性侵　「等不到病床」求救沒人理！絕望輕生亡

55歲凍齡女神嚴正化公開飲控食譜！　「低碳高脂法」身體現2變化

快訊／台中27歲男大甲溪釣魚溺水　送醫搶救3小時不治

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

廖峻腦出血送加護病房　兒子「手機開勿擾」曝心聲：怕看到不想看的

「邱森萬」邱子軒轟本季新高24分　海神28分大破雲豹主場

裝修遇「工程蟑螂」！台中女被房仲通知：你家只有破壞，沒有修繕

高雄人力挺遭砸飯糰店！「新台幣下架」塞爆店門　驚人人潮曝光

雙眼被徒手殘忍挖出！　新北男最新狀況曝光

停火才過了12小時　澤倫斯基控俄軍狂砲擊446次、無人機空襲290次

離世壯運不到1個月「大巨蛋再次漏水」　陳宥丞：又要不開罰？

Coldplay隔8年首爾開唱「每次來都沒總統」超地獄XD

國際熱門新聞

曼谷倒塌大樓「中國建商」被逮！

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

遭誤認「來自中國」！台灣女記者霸氣糾正

藍還是綠？科學家首次發現「新顏色」

俄羅斯「健身房抓人」上戰場　畫面曝光

南海海槽地震機率至80%　練習這2招保命

機上最恐怖飲料　空服員示警：極不衛生

2比特犬咬死鄰居　飼主史上最重判決出爐

全美各地爆反川普示威！　目標動員千萬人

美稀土儲備剩半年！iPhone、F-35生產陷危

食物掉地上「5秒規則」有用？專家親曝實驗結果

宏都拉斯斷交台灣經濟暴跌　官員：想回頭

即／普丁宣布：暫時停火30小時

美國蛋價漲　川普喊「跌87%太便宜了」

更多熱門

相關新聞

官員：若戰爭8月結束　基輔可合法結束戒嚴

官員：若戰爭8月結束　基輔可合法結束戒嚴

烏克蘭國會高層表示，若俄烏戰爭在2025年8月前結束，基輔就可合法地結束自2022年起實施的戒嚴與總動員令。目前，儘管美國總統川普正施壓俄烏雙方盡快達成停火，但烏克蘭卻對此抱持悲觀看法，並警告戰爭短期內難有解方。

普丁無預警喊停火！　CNN曝「背後有鬼」

普丁無預警喊停火！　CNN曝「背後有鬼」

普丁剛約停火30小時　烏國基輔遭無人機空襲

普丁剛約停火30小時　烏國基輔遭無人機空襲

俄軍彈藥枯竭？邊境發現「北韓自走砲」

俄軍彈藥枯竭？邊境發現「北韓自走砲」

俄烏交換500名戰俘　阿聯酋居中斡旋

俄烏交換500名戰俘　阿聯酋居中斡旋

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭停火

讀者迴響

熱門新聞

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！

今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

楊舒雅凱道唱「女人也能幹男人」嗆辣歌詞　全場傻眼

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

313萬存股族嗨領！10檔金融股東會紀念品一表看　6金控開獎

挖眼案　醫院檢查才驚他「眼球不見」

6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

黃正杰媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

衝日本注意！　返台傳染20人「差點團滅」

《康熙》黃正杰31歲驟逝！

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面