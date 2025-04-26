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花蓮身心障礙2.6萬人！開辦教保員初階班　投入工作起薪37700

▲身心障礙教保員初階班課程內容豐富實用，結訓後可以到身心障礙相關機構工作。（圖／花蓮縣政府提供）

身心障礙教保員初階班課程內容豐富實用，結訓後可以到身心障礙相關機構工作。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府開辦的「身心障礙福利機構教保員初階班」即將於今年6月15日開訓。今年委託社團法人花蓮縣持修積善協會辦理，歡迎對助人及服務身心障礙者之工作有熱忱、有興趣投入照顧服務的民眾報名參加，一起成為身心障礙朋友的生活好夥伴！

縣長徐榛蔚表示，截至113年底，花蓮縣領有身心障礙證明計約2萬6千人，佔全縣總人口的8.2%，為積極推展身心障礙福利業務，縣府積極增設身障機構與社區服務據點，提供多元、完善的照顧環境，身心障礙照顧服務是縣府重要政策之一，希望更多在地民眾能加入這個有意義的服務行業，不但能幫助身心障礙者擁有更美好的生活，也能提升自己專業能力及穩定薪資。

「身心障礙福利機構教保員初階班」課程內容豐富實用，從法律知識、服務倫理、溝通技巧、輔具運用，到職場安全、個別化服務計畫等通通有，還有實地實習，讓你學得紮實、用得上！總共90小時的訓練，結訓後可以到身心障礙相關機構工作，像是身心障礙福利機構、社區日照中心、小作所等地，未來發展穩定又有前景。更棒的是，衛福部自112年底開始，考量在以上單位服務之教保員工作辛勞及穩定性，將教保員的起薪從33,700元調升為37,700元，這份工作不只充滿愛心，還有保障、有未來！

花蓮縣政府社會處表示，本次初階班招生預計招收25人，歡迎年滿18歲、高中職以上學歷的民眾報名參加，若民眾已在相關機構工作還可優先錄取！去年參加培訓的26人中，就有21人陸續進入相關職場，成為照顧專業的一份子。如果您正在找尋人生方向、想轉職、希望在地就業，這將是一個值得把握的機會！

有興趣的鄉親朋友請洽承辦單位：社團法人花蓮縣持修積善協會 蔡小姐 報名專線：03-8354611、03-8321595

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