績優義光育幼院詐補助62萬！佛心院長緩刑3年罰31萬　輕判原因曝

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

財團法人台北市私立義光育幼院暨附設世美家園，被查獲涉捏造員工深夜值班或假日出勤紀錄，向台北市府社會局詐領2021年度補助款62萬元，院長胡林淑珍被起訴詐欺取財等罪嫌，台北地院查明贓款全用於世美家園付薪等開銷，案發後已全額繳回，據此輕判胡林淑珍6月徒刑、得易科罰金，並緩刑3年，須支付公庫31萬元，可上訴。

義光育幼院由慈善家胡維藩、胡石清夫妻於1957年創辦，本著「信、望、愛」服務社會精神，變賣家產與募款收容孤兒棄嬰，2016年增設世美家園，提供身心障礙者棲身之處，成立以來造福逾3000人、屢獲社福機構評鑑優良與獎項肯定。胡林淑珍與丈夫胡大興是創辦人的孫兒媳，2017年接棒第二代掌理院務。

北市府社會局2022年查帳發現，世美家園請領前1年度北市身心障礙福利機構照顧服務人力補助款的清冊中，有18人未按月實際在機構內深夜值班或假日出勤，藉此詐領62萬元補助款。

檢方依據社會局告發，查明胡林淑珍臨櫃提領連同詐領金額在內的100多萬補助款，匯入義光育幼院帳戶，用於支付院方開支，並未發給實際值班出勤員工，起訴她涉犯詐欺取財等罪嫌。胡大興與記帳的會計人員不知情，未被起訴。

胡林淑珍認罪，全額繳回62萬元。法官審理認為胡林淑珍擔任身心障礙福利機構實際負責人，本應恪遵法規、依法請領補助款項，卻做出詐欺取財犯行，誠屬不該。

不過法官指出，胡林淑珍將錢用於世美家園相關員工薪資等開銷，並沒中飽私囊、犯罪動機尚非至惡，社會局也取回遭詐款項、同意讓胡林淑珍從輕量刑。法官審酌胡林淑珍認罪有悔意、應無再犯之虞，判她6月徒刑、得易科罰金，並緩刑3年，須支付公庫31萬元以勵自新，可上訴。