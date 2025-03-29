打造職場幸福橋樑　斗六就服中心莊芳芳11年助3萬人就業

▲斗六就業中心身障就服員莊芳芳(左)為身障求職民眾提供就業諮詢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

勞動部斗六就業中心身心障礙就業服務員莊芳芳，憑藉深耕在地11年的專業服務與熱忱，成功協助逾3萬名待業者穩定就業，其積極服務民眾的精神也獲雲林縣政府肯定，榮獲114年度「雲林縣社會優秀青年獎」，並表示未來也將持續秉持專業及熱情、持續為民眾服務。

2014年加入斗六就業中心擔任就業服務員的莊芳芳，主要服務內容為職缺開發及就業媒合，積極推動各項勞動部就業促進政策、致力於就業媒合，11年間總計開發4萬4314個工作機會，協助3萬1462名待業者成功就業，並策劃292場徵才活動；去年10月更進一步轉任身心障礙就業服務員，轉任迄今約5個月的服務期程，她已成功幫助541名身心障礙者順利就業，讓就業機會不因身心限制而受阻。

莊芳芳回顧服務歷程，談起她最有印象的求職者，是一位39歲的身心障礙婦女，其因10多年前腦瘤手術後，導致左側肢體偏癱、左手部肌肉萎縮且手指無法靈活動作。儘管她積極尋職，卻因行動不便，屢屢在就業之路上碰壁，所幸歷經7個月的輔導與15次推介，最終成功媒合至某國小擔任行政職位；莊芳芳堅信「就服、就是為民眾找到幸福！」，她將持續精進專業服務，期許自己成為求職者的引路人，幫助更多人在職涯中、成功找尋屬於自己的舞台。

斗六就業中心主任劉達源表示，莊芳芳11年來在就業服務領域的深厚經驗，成功幫助逾3萬名待業者進入職場，協助超過5百名身心障礙者就業，展現卓越的專業能力與敬業精神，成為團隊學習的典範；此外，勞動部針對身障求職者有提供全方位的就業支持服務，提供職業輔導評量、個別化服務計畫及職務再設計等措施，積極協助身障求職者銜接職場；而斗六就業中心，也將持續精進服務，提升就業媒合效能。

▲救國團雲林縣團委會林坤成副主任委員頒發114年度雲林縣社會優秀青年獎予斗六就業中心身障就服員莊芳芳。（圖／記者游瓊華翻攝）