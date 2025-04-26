呂秋遠爆私生子！廣告小妹「6年前貼文」神預言　一次劈多人內幕曝

▲2019年就有女孩私訊廣告小妹，被「冬近」欺騙感情。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

知名網紅律師呂秋遠捲入私生子風波，人設崩塌，事件持續延燒。網紅「廣告小妹」6年前曾發表一篇文章，近期被網友翻出，早在2014年就有女性投訴，被「冬近」欺騙感情，而且一次劈多人，從未成年到人妻都是「冬近」的目標。許多網友到文章朝聖，大喊「先知」。

「凡槿（廣告小妹）」在粉專發文，2019年收到一封自稱被「冬近」欺騙感情的女孩來信，四千血淚字，這五年間，女孩的小本本記滿了「冬近」的偉大事蹟，「這哥們真的是老江湖來著，吃完一個又一個，從未成年到人妻，一次劈多人」。

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廣告小妹指出，「冬近」同一招走遍江湖，屢戰屢勝，「他會說，是妳救贖了他，他曾經受過感情的傷害；他說不想戴套，因為想跟妳生個孩子；他用情不專，都是其他女孩的勾引；他累了倦了，泛著淚光告訴妳不是他不愛了是前妻想要複合。」

廣告小妹批評，「冬近」的行為如同一本渣男教科書，受害女性即使心生不滿，卻因法律限制而無法討回公道，「騙錢還能告詐欺但是被騙感情、被騙砲，法律上給不了你們保障，輿論上民眾們會說這是你情我願。不敢去他版面上淚控他、不敢訴諸媒體、不敢站出來告訴全世界妳們曾經對他付出過真心，為他墮過胎，現在要每晚吞安眠藥才能入睡」。

2019年的文章吸引大批網友留言朝聖，廣告小妹笑喊，「有點不認識這些文字，六年前的我真是怒氣很重啊！顯得我現在佛系好多。想當年，冬近是本版吉祥物！不過呢，此刻的我，是真心恭喜冬近當爸爸。誰生小孩，我都覺得棒！小嬰兒是除了貓咪以外最可愛的生物！」