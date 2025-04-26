大立光、先進光爆內線交易！10人遭偵訊　2員工涉案重大被交保

▲台中地檢署偵辦上市公司大立光、上櫃公司先進光涉內線交易。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦上市公司大立光、上櫃公司先進光涉內線交易，昨天（25日）帶回9名嫌疑人、1名證人複訊，訊後認定大立光姚姓員工、先進光楊姓女員工涉違反證券交易法，分別諭知50萬元、15萬元交保；另有盧姓外部人士以50萬元交保、廖姓涉案人15萬元交保，其餘6人請回。

台中地檢署指出，本案是大立光公司、先進光公司在2021年，分別於公開資訊觀測站發布重大訊息之際，有關係人涉嫌於知悉重大消息明確後、至消息公開前的禁止交易期間，違法進行股票交易，疑涉證券交易法之內線交易罪嫌，相關案情尚在釐清中。

中檢特殊經濟犯罪防制專組昨天指揮台北市調查處，持法院核發搜索票搜索台中市西屯區、南屯區、台北市內湖區等15處所，通知犯罪嫌疑人9人、證人1人到案說明。

檢察官複訊後，初步認定其中4人涉嫌內線交易罪嫌，諭知大立光姚姓員工50萬元交保、先進光楊姓女員工15萬元，外部人盧姓被告50萬元，以及1名廖姓被告15萬元交保，其餘人請回。中檢強調，後續仍將持續調查釐清案情，維護投資人權益、保障證券交易市場健全發展。

市場傳聞，此次調查的起因可追溯至110年大立光控訴先進光侵害著作權一案。該訴訟纏訟近10年，最終以大立光斥資約新台幣5.98億元參與先進光私募案和解，取得先進光15.2%股權。業界推測，當年和解前可能有內部人員透過內線交易進行股票操作，此次調查便針對此進行。

昨天大立光與先進光也先後發布重訊，大立光表示，此次調查與公司無涉，對業務與財務不造成影響；先進光也表示，調查對公司財務及業務無影響。