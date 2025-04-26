5月新制懶人包！報稅有6大減免　台南ATM領錢「要脫口罩」

▲5月報稅季來了 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

生活中心／綜合報導

即將邁入5月，又有多項新制上路，其中最重要的就是報稅，今年不僅報稅時間延長，還有多項減輕負擔的措施。另外，台南防詐騙，5月起試辦ATM領錢要脫口罩「露全臉」，否則警報鈴將大響。國人最喜歡去的日本，環球影城門票也將漲價。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

》民生

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✒️5月報稅相關

財政部考量美國對等關稅政策對我國經濟的影響，決定延長綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期間，由原訂5月1日至5月31日延長至6月30日。

另外，允許受美國對等關稅政策影響的納稅義務人申請延期最長1年，或分期最長可達3年（36期），不受應納稅額金額多寡限制。

▲財政部2025措施。（圖／翻攝財政部官網）



●減稅減負擔新措施：

✏️綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、部分扣除額及課稅級距調高

113年度每人的免稅額提高為9.7萬元，相較去年度增加5000元；標準扣除額增加為13.1萬元，相較去年度增加7000元。

✏️基本生活費調高

申報戶成員每人基本生活費提高至21萬元的保障可不課稅，相較去年度增加8000元。

✏️幼兒學前特別扣除額規定更優惠

為鼓勵生育，幼兒學前扣除額更加優惠。除了取消排富條款，擴大適用年齡從5歲以下改為6歲以下。此外，扣除額度提高，適齡子女從每人可扣除12萬元，提高為15萬元；第二名及以上子女，每人可扣除22.5萬元。舉例若家庭育有2名年滿6歲及4歲的子女，共可扣除37.5萬元 (15萬元+22.5萬元)

✏️租金支出扣除額改變

租金支出扣除額從一般扣除額的「列舉扣除額」項目，改為「特別扣除額」，更容易適用。上限從原先12萬元提高至18萬元。也就是說，原本有租金支出，可能因列報之列舉扣除項目合計金額小於標準扣除額，因此擇用標準扣除額而無法享受到此租金支出扣除額扣除效益的申報戶，現在也有機會適用，且額度比之前更高。

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▲財政部2025措施。（圖／翻攝財政部官網）





✒️台鐵訂票採新票價

台鐵將於6月23日調漲票價，自強號台北至高雄站從843元漲到994元、台北到台中從375元漲到500元，區間車台北到基隆從41元漲到62元、台北到新竹從114元漲到163元。旅客自5月26日起訂票採新票價計算。





》醫藥

✒️產後2次免費諮商

衛福部今年規劃推出孕產婦諮商計畫，讓產後女性可享有2次免費諮商機會，預計第一年將投入新台幣8000萬元，估將有6至8萬名婦女受惠，相關政策預計在5月上路。

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▲衛福部今年規劃推出孕產婦諮商計畫。（示意圖／達志影像）



✒️健保相關新制

健保署日前宣布，5月將推多項新制，包括針對改善急診壅塞支付標準調整案，總計有4大措施將投入經費42.4億元。另外，居家血液透析、產科夜間例假日接生自然產加成給付、預立醫療照護諮商(ACP)給付對象放寬、基層護理人員增加診察費、ERAS術後加速康復計劃，還有健保首度給付食品項目，適用早產兒住院母乳補充品。

●罕病「軟骨發育不全」新藥納健保

罕見疾病「軟骨發育不全症」影響病人生長，甚至連如廁都造成困難，生活得仰賴他人協助。健保署表示，目前唯一可以治療軟骨發育不全症的新藥通過共擬會議，將於5/1起納入健保給付，每名患者人年藥費約700萬元，每年藥費支出約5億元。

●「4大措施」改善急診壅塞

國內面臨嚴重急診壅塞問題，健保署決定調整急診、加護等相關給付來解決，支付標準調整有四大面向：

1、調升急診醫護人力支付

將急診診察費拆分為診察費及護理費並調升支付點數10%，急診觀察床護理費支付點數調升60%，新增急診觀察床診察費支付標準。

2、調升急救責任醫院加護病房支付

加護病房相關病房費、護理費、診察費，重度級急救責任醫院比照醫學中心支付，中度級急救責任醫院比照區域醫院支付。

3、離島急救責任醫院急診加成

依照一般、中度、重度等不同層級，分別加成10%、30%、50%。

4、調升住院病床護理費

急性一般病床調升護理費12%~15%。

●健保第一次給付「食品」

健保署表示，健保過去給付項目都以藥品等治療項目為主，考量到早產兒照護較為不同，把「早產兒母乳補充品」視為病程照護需要，這次給付早產兒住院期間的母乳補充品費用，對象為出生體重1800克以下或者37周以前出生者，估計一年約有2200名早產兒受惠，挹注費用約3400萬元。

●假日和夜間接生給付加成

過去基層診所（西醫基層）生產案件都是保障1點1元給付，醫院則沒有，健保署決議將醫院比照西醫基層獲得保障。此外，產科在夜間、例假日接生自然產案件，比照緊急手術加成30%。健保署說明，這是考量自然產無法預期安排，和緊急手術性質相同，兩方案一年新增支出約4.1億元。

●居家血液透析比照醫院透析給付

國內洗腎患者逾9成選擇血液透析，必須每週定期去洗腎中心花4小時完成透析再回家，相當耗時耗力，因應遠距、智慧醫療發展日益成熟，健保署決議「居家血液透析」納入健保給付。

健保署指出，居家血液透析會按照院所血液透析給付，每次給付3912點，另給予實地訪視或視訊訪視費用；因居家透析會涉及儀器租用，這部分由病人自付，但會設上限一年不超過12萬。

●ERAS術後加速康復計劃擴大對象

術後加速康復(Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) 整合手術病人照護流程，去年在北市試辦給付，發現可大大減少病人的術後併發症、住院天數，改善復原情形，現在決定全面推廣，初步針對高齡（70歲以上）、高風險（麻醉風險3~4級）的髖關節、膝關節置換手術，額外支付18000點，初估每年投入預算5千萬，約2600人次受惠。

●預立醫療照護諮商(Advance Care Planning, ACP)擴大

國內目前健保給付預立醫療照護諮商(ACP)是以具完全行為能力的「住院病人」為限，現在將ACP條件打開不限住院，放寬到門診可以給付，適用對象有2類，分別是「65歲以上有重大傷病者」、「納入大家醫計畫之65歲以上多重慢性病者」，預估每年新增經費1.78億。

●基層護理人員新增診察費

過去基層門診沒有護理費，未來基層護理人員增加診察費，限於每診次的前30人次，且診所必須將這筆費用於護理人員的調薪才會給付，一年預算約6億元。

▲健保署新制有多項與醫護相關。（示意圖／達志影像）



》地方

✒️台南ATM領錢要露全臉

國內詐騙情況嚴重，台南市政府表示，因詐騙車手取款常會以安全帽、口罩遮掩真容，台南市將率先全國推動ATM提款「口罩」警示系統，相信對政府打詐或嚇阻車手有一定幫助。

根據市府規劃，將在車手領款熱點試辦AI辨識，針對未露出全臉的提款者，發出脫下口罩及安全帽提醒，若10至15秒鐘後仍未能辨識出全臉，就會發出警鈴聲，吸引周遭民眾或銀行人員注意。

【更多詳情】

全力防詐！台南將率先推動ATM「口罩」警示系統



✒️世壯運44處場館周邊戶外全面禁菸

台北市衛生局新增公告「台北體育園區、台北市立天母棒球場、台北市立網球中心」所在之室外場所，自5月1日起實施禁菸措施。另外，「2025雙北市界壯年運動會」即將於5月17日至30日舉行，北市26處競賽館周邊戶外區域全面禁菸。違規吸菸民眾(含使用電子煙及加熱菸)，依據菸害防制法第40條第2項規定，處2,000元至1萬元罰鍰。

雙北世壯運也公告，世壯運共計有61處室內、外場館，分別位於台北市（26處）、新北市（22處）、桃園市（6處）、台中市（1處）、新竹縣（2處）及宜蘭縣（4處）等6個縣市。上述61處場館均禁菸，且有44處場館周邊戶外區域實施禁菸措施。►禁菸區域一覽





▲台南市推動ATM提款「口罩」警示系統。（示意圖／達志影像）



》旅遊

✒️赴泰旅遊要填「電子入境卡」

泰國政府為促進旅遊收入，大舉開放多國旅客觀光免簽，但卻也因此引發多起拐賣、犯罪事件。為了掌控旅客入境後的動向，泰國政府宣布，自5月1日起，所有非泰籍的旅客在透過陸海空關口入境泰國前，都需在入境前3天上網填寫電子入境卡（Thailand Digital Arrival Card, TDAC），其中包含個人資訊、航班資料和住宿地點等資訊。

【更多詳情】

赴泰旅遊注意！ 5／1起入境前先上網填「電子入境卡」



✒️日本環球影城漲價

日本環球影城將從5月起調漲旺季門票價格，一日券最高為1萬1900日圓（約新台幣2614元），比東京迪士尼度假區的旺季一日券最高價格還貴。同時，園方也推出「門票取消保險」，因有事情臨時無法入園，符合指定條件，就可獲得全額補償。

【更多詳情】

日本環球影城5月漲價「一日券破2600元」 超越東京迪士尼