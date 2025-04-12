美國報關系統故障！　海關證實「暫時未徵收關稅」

▲美國報關系統故障，導致原本應用來申請貨物關稅豁免的代碼無法使用。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對部分國家暫緩徵收關稅，但美國海關與邊境保護局（CBP）卻在11日爆出系統故障，導致原本應用來申請貨物關稅豁免的代碼無法使用。此問題不僅波及已從中國出貨、在海上運輸途中的貨物，也讓處於90天關稅緩衝期的其他國家進口品面臨報關困難。

根據CNBC報導，CBP在警告中指出，系統中供進口商使用的豁免代碼失效，目前已進入調查程序。海關建議報關業者，應先「單獨傳送貨物放行文件，待系統修復後再補交完整的報關摘要」。

依照一般流程，美國進口商在支付運費時，會同時提交貨物放行文件與財務報表，好完成付款程序。不過為了避免貨物流通受阻，海關建議業者現在先送出放行文件，等故障排除後再補交財務文件。

也就是說，目前美國政府暫時無法收取這些貨物的關稅。

值得注意的是，這波關稅政策仍維持所謂「在海上條款」（on the water clause），只要貨物在4月5日、9日與10日公告前已出貨，即便來自中國，也可享有舊稅率。目前中國進口品的稅率已被調升至145%，其他國家的貨品則進入90天暫緩期。

目前，CBP要求業者在貨物放行後10天內補繳關稅，希望在此期間完成系統修復。不過，外界仍擔心未來恐面臨更多行政成本與報關延誤。

美國物流公司Savino Del Bene副總裁瓦拉內利（Jarred Varanelli）坦言，近來行政命令與川普社群貼文頻繁更新，內容前後不一，導致業界陷入混淆，「貼文不是法律，報關員每天都在對抗瞬息萬變的規則。」

CNBC指出，雖然川普不斷強調關稅已收，但有美國進口商透露，即便是昨日才抵港的貨櫃，仍未被加徵關稅。國際貿易政策專家麥克尼爾（Dewardric McNeal）直言，系統出包雖不稀奇，但時機點敏感，反而突顯美方在政策實施速度上可能過於急躁，「這次故障可能說明，我們推動得太快。這對執行單位而言，是場混亂的災難。」