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實際模擬體驗火災場景　中榮埔里分院進行消防安全訓練

▲火場實境體驗。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲火場實境體驗。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年來醫療與長照機構的火災事件備受關注，而機構內多為行動不便或高齡者，一旦發生火災，後果不堪設想；臺中榮總埔里分院高齡小組與附設護理之家因此於日前舉辦消防安全訓練研討會，邀請鄰近長照機構主管與防火管理人與會，進一步強化應變與避難能力，確保機構內的病患與住民能獲得最安全的防護。

本次訓練內容涵蓋滅火設備的使用、病患與住民的引導避難方式，以及如何有效組織人力進行緊急應變，更透過真實模擬場景，讓參與者親身體驗濃煙對視線與行動的影響，並在高壓環境下學習如何做出正確決策，確保在火災發生時能有效降低災害風險。

▲火場實境體驗。（圖／台中榮總埔里分院提供）

一名參訓的照服員分享：「這次訓練讓我深刻體會到，火災發生時，每一秒鐘都很關鍵；濃煙讓人幾乎看不清方向，但透過這次實境演練，我學會如何冷靜判斷，迅速引導住民避難，這對我們日後的工作幫助很大。」另一位機構照護員也表示：「過去只是在演練劇本上的情境練習，但真正體驗時才發現，火場的熱與火煙會影響自身的感受，貿然逃離火場對於高齡長者反而增加風險，應該要執行就地避難才能讓長者獲得更多的安全保障，這次訓練讓我了解關門隔絕火煙的重要性。」受邀參加體驗鄰近機構代表也對中榮埔里分院如此培訓照服員的用心表示肯定。

▲臺中榮總埔里分院高齡小組與附設護理之家舉辦消防安全訓練研討會。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮醫院院長張仁義強調，醫療與長照機構的安全攸關無數家庭的幸福，希望同仁將當天所學內化於日常工作，真正做到防患未然，為住民與病患提供更安全的環境；他也特別感謝消防署竹山訓練中心團隊的指導，讓本次訓練能夠順利進行。

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