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16年後重返《人間條件四》　吳念真領黃金陣容同台飆戲

▲▼綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》睽違16年再度登場，將在台北、高雄、台中、台南巡迴上演，原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖三人再度合體。人間條件,一樣的月光,吳念真。（圖／綠光創藝提供）

▲綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》睽違16年再度登場，將在台北、高雄、台中、台南巡迴上演，原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖三人再度合體。（圖／綠光創藝提供）

記者潘姿吟／台北報導

一齣劇可以演16年，還讓人想一看再看，是因為劇本夠好、演員夠強，更因為觀眾的生命歷程已走到一個能理解沉默之痛的位置。今（25日）晚，綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》睽違16年再度登場，開場畫面是兩位白髮蒼蒼的老人。乍看不特別吸睛，卻在接下來的兩個多小時裡，攤開眾多家庭都可能面對的故事：愛的偏頗、犧牲的理所當然，以及「最成功的那個人」眼神底下，兄弟姐妹各自承受的隱痛。

▲▼綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》聚焦一對姐妹之間難以割捨的情誼，最終卻因嫉妒與競爭而走向悲劇。（圖／綠光創藝提供）

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▲▼綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》聚焦一對姐妹之間難以割捨的情誼，愛的偏頗、犧牲與理所當然。（圖／綠光創藝提供）▲▼綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》睽違16年再度登場，將在台北、高雄、台中、台南巡迴上演，原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖三人再度合體。人間條件,一樣的月光,吳念真。（圖／綠光創藝提供）

這齣劇將巡演台北、高雄、台中與台南，原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖在16年後再次合體，雖然劇本台詞幾乎不變，卻因為演員們的人生歷練累積，使角色的詮釋層次更深、更厚。舞台技術上則運用升級版旋轉舞台與原味配樂，完成一場時間與情感的雙重接力。

16年後，吳念真與演員們都懂了「美真」

《人間條件四》聚焦一對姐妹之間難以割捨的情誼，最終卻因嫉妒與競爭而走向悲劇。這部作品從一開始就以〈一樣的月光〉為題，用月光的流動性與雙面性，投射出姐妹倆在生命裡留下的不同倒影。

16年後再回望這段劇情，連編導吳念真坦言：「過去偏心在林美女身上，現在我更理解美真在做的事，終於洞悉她的痛苦。」從導演、演員到如今能以觀眾眼光重看角色，他說：「這是基本人性，問題一直都在。」

愛，從來都不是公平分配的事。這份理解，也同樣來自主演林美秀。她直言：「我更懂林美女了，也終於懂了美真。」這不只是演員對角色的同理，更是身為一位經歷過歲月洗禮的女性，重新看待責任與犧牲的眼光。
▲▼綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》睽違16年再度登場，將在台北、高雄、台中、台南巡迴上演，原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖三人再度合體。人間條件,一樣的月光,吳念真。（圖／綠光創藝提供）

▲▼綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》將巡演台北、高雄、台中與台南，原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖再次合體。睽違16年再演，雖然劇本台詞幾乎不變，卻因為演員們的人生歷練累積，使角色的詮釋層次更深、更厚。（圖／綠光創藝提供）▲▼綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》睽違16年再度登場，將在台北、高雄、台中、台南巡迴上演，原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖三人再度合體。人間條件,一樣的月光,吳念真。（圖／綠光創藝提供）

一齣劇，讓觀眾買單不只是因為演員陣容，更因為它說的是大家的共鳴。吳念真受訪時，開門見山：「從家裡或是國家拿到最多資源的人，是不是最多回饋的那個人？你會發現，往往不是。」現實是殘酷的，「家裡最會讀書的人，全家都會犧牲去支持，最後那個人卻可能轉身看不起兄弟姐妹。」這些觀察，道盡許多人不願說出口的家族傷痕。

當人生走一圈，再看這齣劇，心境全然不同

時隔16年，黃韻玲說，連演員的年紀與生活經驗都成長了，心境也都有很大的轉變。林美秀說，這一次，她以一段長達五分鐘的獨白，為整齣劇畫下最深刻的情感重量。

另一位主演陳希聖，也分享自己與角色之間因時間而產生的深刻共鳴。「16年前我演這場戲時，還沒孩子，對家庭情境也不夠理解。」如今，當劇中演到妻子帶著孩子離開的場景時，他說：「我能感受到角色心境的破碎。」至於戲裡的兩場床戲，分別與黃韻玲和林美秀的演出。他說，這是多年來累積的默契與信任的展現。

除此之外，很多人不知道的是陳希聖確實會拉小提琴，多次在劇中現場拉奏小提琴，這不僅是角色設定的一部分，也展現了他本人的音樂才能，為角色加深了細膩的情感層次，也讓觀眾留下深刻印象。

《人間條件》為什麼賣座？因為它從不高高在上

這齣劇，贏在夠通俗、也夠誠實。自2000年起，《人間條件》系列一路演下來，說的始終是台灣人骨子裡的家庭文化、世代壓力與集體創傷。

▲▼綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》睽違16年再度登場，將在台北、高雄、台中、台南巡迴上演，原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖三人再度合體。人間條件,一樣的月光,吳念真。（圖／綠光創藝提供）

▲陳希聖是真的會拉小提琴。（圖／綠光創藝提供）

《人間條件四：一樣的月光》特別之處，在於它不僅描寫愛情，更描寫那個「一直都在，卻沒人看見」的角色。林美女是一位總是看照家人、無聲付出卻沒人記得的那一個；林美真：心向外追夢卻無力看見家庭崩解的那一個。舞台上的角色，其實是你我身邊再熟悉不過的家人，而我們自己，也可能正活成劇中的某一幕。

月光下的真相，有時寧可不看清

劇取名《一樣的月光》，但這齣戲裡的月光，從來都不溫柔。它照見愛與自私之間模糊不清的界線，照出我們都習慣忽略的細節與人。

「就像在養老院，可以看到很多家庭爭執。」吳念真說，劇中的情節不只是戲劇，而是生活的縮影，只是我們太習慣閉上眼睛，假裝一切還來得及。

▲▼綠光劇團《人間條件四：一樣的月光》睽違16年再度登場，將在台北、高雄、台中、台南巡迴上演，原班人馬黃韻玲、林美秀、陳希聖三人再度合體。人間條件,一樣的月光,吳念真。（圖／綠光創藝提供）

▲時隔16年，《人間條件四》再度回到舞台，不只是經典重演，包括前總統蔡英文都親自到場觀劇。（圖／綠光創藝提供）

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