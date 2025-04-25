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麥當勞突宣布「一產品」將重磅回歸！　台灣9年前曾上架

5年後終於等到你！麥當勞「消失1產品」強勢回歸　開賣時間曝

▲麥當勞發布公告，將重新販售消失5年的「酥脆雞柳條」，於5月5日起正式上架開賣。（圖／擷取自X）

圖文／CTWANT

深受大人小孩喜愛的全球最大速食龍頭麥當勞（McDonald's），無論是漢堡、炸雞或是其他餐點，全都各自擁有死忠粉絲，然而美國麥當勞無預警宣布，下架5年的「1產品」下月將強勢回歸，讓不少消費者相當期待。

綜合《CNN》、《紐約郵報》等美媒報導，有鑑於美國消費者對雞肉需求快速崛起，麥當勞昨（24日）發布公告，將重新販售消失5年的「酥脆雞柳條」（McCrispy Strips），於5月5日起正式上架開賣。

5年後終於等到你！麥當勞「消失1產品」強勢回歸　開賣時間曝

▲除了雞柳條重新上架外，麥當勞也同步推出全新醬料「奶香辣椒醬」。（圖／擷取自X）

5年後終於等到你！麥當勞「消失1產品」強勢回歸　開賣時間曝

▲雞柳條再次復出，意味著使用同款雞柳條為餡料的另一款超人氣商品「雞肉捲餅」，將有望重磅回歸。（圖／擷取自X）

除此之外，麥當勞也同步宣布，推出全新醬料「奶香辣椒醬」（Creamy Chili dip），未來酥脆雞柳條將可搭配奶油辣椒醬、燒烤醬、辣味水牛城醬及牧場醬等沾醬食用，讓美味更加倍。

台灣麥當勞在2016年時，曾限期推出香檸雞柳條，是否跟進仍未知。事實上，在疫情最嚴峻的2020年，美國麥當勞全面簡化菜單，自此雞柳條便從菜單上消失，如今雞柳條再次復出，也意味著使用同款雞柳條為餡料的另一款超人氣商品「雞肉捲餅」（Snack Wrap），將有望重磅回歸。
 

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