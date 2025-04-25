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未來1個月「5大星座」迎財運　牡羊工作收益賺滿盆

（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

2025年將邁入5月，星座專家「Pandora占星小巫」分析有5個星座，這個月財運到來，可能是在工作上有好表現，進而升職加薪；有些則是偏財運極佳，投資能賺飽荷包，連身邊的人都想請吃飯、送禮。不過小巫提醒，迎接財運之餘也要懂得拒絕誘惑，及謹慎理財。參考星座上升、太陽星座。

TOP5射手座

接下來射手座對於錢財會有更多的慾望及驅動力，這段期間工作表現都是不錯的，月底也會有新月為射手帶來新的事業機會，有望遇到更好的平台開展新的事業項目，收益也就能跟著有所提升。射手會希望自己能獲取多一些的錢財收益，可能在理財投資上有一點冒險，願意嘗試高風險但收益大的項目，但不得不說，射手的運氣還是不錯的，加上木星也同樣在給予守護力。另外偏財運勢佳，額外的財富收益是不錯的，如果是從事銷售，合作事務的，在夏天收入也有增長，有望拿下更多訂單或分紅，獎金也會增多。穩定工作的小伙伴們，有可能被請吃飯、送禮物或拿到他人的錢財資助等。

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注意：這個月射手的玩樂心挺重的，下半月的時間也有可能因為戀愛、娛樂開銷超支，所以要克制衝動消費。而在職場上須留意下說話態度，避免引發衝突。

TOP4天秤座

從4月底開始，天秤座可以在財富上放開手腳了，工作方面因人際方面是很有優勢的，客戶有可能主動拋來橄欖枝，帶著資源來邀請合作；社交也會非常忙碌，像是聚會、應酬、邀約不斷，人脈資源的擴張對天秤座來說是非常受用的。另外在工作之外，未來1個月會看到更多的投資機會出現，這是考驗天秤座眼光的時候，投入到適合的項目中去，收入很可能會翻倍；而不擅長投資也不用灰心，會發現有莫名的好運到來，比如有人請吃飯、送禮物或參加抽獎活動中獎、搶紅包手氣最佳，甚至購物碰到消費券等，日常生活中，時不時被幸運砸中。有些天秤座可能會有房產方面操作，進行房地產買賣時，成交額會很滿意，有大額收益入帳，建議一邊好好工作，一邊留意身邊各種機會，財富收益就會越來越好。

注意：月底這段時間是忙碌的，同時天秤座可能感覺情緒波動比較大，畢竟滿月剛剛發生在天秤座，所以心情會影響到做事效率，也會容易有點愛生氣，有情況和需求可以正面表達，不要憋著。

TOP3摩羯座

自4月底開始摩羯座不能太保守，能獲得多少財富，全看自己的操作，須要去做更多的嘗試，讓收入多元化起來，投資理財會是非常適合的，即使是從零開始，行動就會有收獲。摩羯座會完成更多的訂單，效益提升，拿到更多績效獎金或報酬，還有可能簽訂新的合作項目，獲得更多共贏的可能。有些摩羯座會考慮兼職，或拿出多餘的錢去投資，還有部分的人會得到家庭方面的資金，也有的人能發揮自己的特長，表現欲提升，因此是從事娛樂、影視、創作等相關工作的，業績也會特別好。

注意：這個月摩羯座身邊的誘惑挺多的，所以要發揮自己自律的特性，別招惹不該惹的人，更不要有僥幸的想法。

TOP2雙魚座

從4月底開始雙魚座的財富狀態將向上一個台階，金星帶來好運讓雙魚座擁有更多財富上的好運以及新機會，最大的感受是會覺得賺錢比平常容易輕鬆，收入有可能加倍，有些雙魚座可能會加薪，調職到效益更好的部門，或是因為換工作，薪水有所提升，建議積極開創新的方式，找到新的兼職，入帳方式不止一種。雙魚座月底這段時間的好運不僅是在財富方面，新月的發生也會給新的啟發，靈感特別豐富，適合拓展人脈、學習新技能；有些雙魚座會有出行安排，或參加短期培訓，進而結識到貴人，甚至收到跨界合作邀約。對於雙魚座的學生來說，考試運提升，面試、答辯都會有不錯的表現，學習效率高，成績提升快。

注意：月中前後，有些雙魚座可能經歷一些比較大額的支出，比如購物消費或是墊付、繳納費用等，所以有的人可能會想快點回本，也就容易有相對有點鐘動的操作，建議在高風險的投資項目上，還是要特別謹慎。

TOP1牡羊座

月底開始，牡羊座會一掃之前的頹勢，財運方面的表現很亮眼，新月會發生在牡羊的財富領域，對於財富的把控力有非常大的提升，同時也有更多的慾望，可以主動去尋找賺錢的機會；牡羊座的自信會在這段時間有大幅度增長，直覺無比準確，自己看重的事情準沒有錯，好好觀察能發現新的商機。建議牡羊座不要守著固有的形勢不變，須接納新的方式，多做嘗試，用不同的方式賺錢。牡羊座在工作上收益源源不斷，馬上可以賺得盆滿缽滿，利益豐厚的項目也能順利收入囊中，有些牡羊座也會找到收入待遇更好的工作機會，準備跳槽。雖然表現欲高，但牡羊座的魯莽勁也會顯現出來，所以在看到好處時也要謹慎一點，不要太貪心，要懂得見好就收。

注意：這段時間牡羊座可能會感覺職場競爭有點激烈的，一切都是用成績說話，所以會感覺非常忙碌，要小心有可能因預算分配、分紅等跟同事或上級爆發衝突。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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