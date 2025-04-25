全台最大虛擬幣交易所「36門市」被搜　主嫌剛買千萬法拉利被查扣

▲全台最大虛擬幣交易所被搜索，主嫌剛買法拉利Roma超跑被查扣。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者邱中岳／台北報導

刑事局第二大隊在25日前往全國多處同步搜索，針對有虛擬貨幣交易所替詐騙集團收取被害人現金，再以虛擬幣轉給詐騙集團涉及洗錢、銀行法等罪嫌，警方帶回負責人等7人到案，還查扣嫌犯剛買要價千萬的法拉利「Roma」超跑。

警方調查，刑事警察局偵查第2大隊於24日上午時分，至國內14個縣市，共計36處「幣想」虛擬貨幣交易所門市執行搜索，經查緝施姓負責人等計7人到案，訊後依照洗錢、詐欺等罪嫌送辦。

警方了解，施姓男子等人，在全國設立「幣想」交易所，經查專門替詐騙集團洗錢，手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金，由交易所轉帳給詐騙集團。

警方逮補涉案的7人返回刑事局偵訊，其中還查扣2台車，其中一台就是剛改款上市，要價1280萬起跳的法拉利「Roma」，另一台則是瑪莎拉蒂休旅車，法拉利Roma，搭載了V8渦輪增壓引擎。

改款後的Roma，搭載了全新8速雙離合器變速箱。相較於之前所用的7速變速箱，該變速箱結構更為緊湊，0至100加入只要3.4秒，極速表現可達每小時320公里。

警方了解，施姓男子等人，在全國設立「幣想」交易所，經查專門替詐騙集團洗錢，手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金，由交易所轉帳給詐騙集團。

刑事局在25日18時許，依違反洗錢防制法解送士林地檢署偵辦，初步了解，虛擬貨幣交易所每個月金流就達上億元，不排除以抽成來說每個月不法獲利上看千萬。

