男投資虛幣慘被騙走千萬　南投警衝小琉球跨海逮人...只找回20萬

▲南投縣警局專案小組遠赴小琉球逮捕投資詐騙犯嫌。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局近日破獲一起詐騙案件，詐團以「網路交友」方式取得被害人信任、引導參與虛擬貨幣投資，當被害人發現遭詐時，已損失超過千萬元；警方旋即成立專案小組偵辦，調查掌握羅姓車手涉嫌重大，並從不靠海之南投遠赴屏東縣東港碼頭、再搭船前往離島小琉球，成功在小琉球碼頭攔獲即將搭船的羅男，並起獲詐騙現金20萬元、iPhone手機等證物，全案訊後移送臺中地檢署偵辦。

南投縣警局4月份「打擊詐欺記者會」23日於水里鄉車埕林班道召開，由刑警大隊長蕭榮哲分析該縣詐欺案況：3月份總計受理239件、財損總金額8515萬元，全縣13鄉鎮市前三名為南投市60件、草屯鎮54件、埔里鎮38件；另前5大高發詐欺案類，假投資詐騙(占19.67%)依然高居第一，其他依序為解除分期付款騙賣家 (占11.30%)、假網拍詐騙(占10.88%)、中獎通知 (占8.37%)、色情應召詐財(占7.53%)，在財損金額方面也以假投資詐騙(占64.47%)最多。

縣警局指出，近期也有信義鄉民眾誤信詐騙集團於社群媒體上發布的「做公益抽獎8萬8880」廣告，先小額捐款給公益團體，接著依對方指示「提供財力證明以確認身分」，前往超商使用「交貨便」服務寄出帳戶、金融卡密碼等資料後，對方即人間蒸發，該民眾起疑而向銀行查證，果然發現自己的帳戶出現異常、恐涉及詐騙，隨即報警求助。

縣警局長謝宗宏說明，警政署目前透過「百斬計畫」與「打詐儀錶板」雙軌推動打詐防線，其中「百斬計畫獎5萬」鼓勵民眾主動提供車手線索並向警方檢舉，於拘提或逮捕移送後，即可獲頒5萬元獎金，強化公私協力打詐；縣警局呼籲，若民眾接到可疑詐騙來電或訊息，務必撥打110、165反詐騙專線或就近至派出所查證，共同打造安心生活環境。