女強人暈船網友砸千萬！想拿獲利被「已讀不回」夢醒報警　

▲南投縣警局近日破獲「網路交友」、虛擬貨幣投資千萬詐騙案件，圖為被害人於高鐵站置物櫃寄放現款情形。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣一名女性中小企業主在社群軟體上認識一名男子，對方每天噓寒問暖、打動女強人芳心，並應其建議陸續匯款投資虛擬貨幣，還曾一次面交120萬元現金，未料投入上千萬後對方突然人間蒸發，女企業主驚覺受騙，報警求助；警方經3個月偵辦後，日前跨海至屏東縣小琉球逮捕該名負責取款的羅姓車手和20萬元贓款等證物，訊後移送法辦。

據了解，該名單身女企業主年約60歲，於去年8月間接獲一名自稱姓李的男子發送LINE交友訊息，雙方開始頻繁聯繫互動，沒多久李男就表示想跟她認真談感情，女企業主為之「暈船」；李男於10月更進一步以高獲利為由，建議她投資虛擬貨幣，爾後即多次匯款，12月間女子還曾應李男要求，親自帶著120萬元投資款項現金前往高鐵台中站、放進置物櫃讓李男拿取，未料至1月傳訊表示想將部分獲利轉換現金使用，李男卻從此「已讀不回」，女企業主才如大夢初醒、前往警局報案。

▲車手羅姓男子前往高鐵站置物櫃取款。

南投縣警局刑警大隊受理本案後，旋即成立專案小組偵辦，並調閱監視器畫面，還原女企業主去年底赴高鐵站寄放120萬現款、嫌犯後腳前往現場打開置物櫃取走現金的完整過程，也掌握羅姓車手涉嫌重大，日前即動員驅車從不靠海之南投遠赴屏東縣東港碼頭、再搭船前往離島小琉球，成功在小琉球碼頭攔獲即將搭船的羅男，並起獲詐騙現金20萬元、iPhone手機等證物，全案訊後移送臺中地檢署偵辦。

▲▼南投縣刑大專案小組遠赴小琉球逮捕犯嫌、起獲贓款等物證。

南投縣刑警大隊長蕭榮哲分析，該縣於今年3月份詐欺案況為總計受理239件、財損總金額8515萬元，全縣13鄉鎮市前三名為南投市60件、草屯鎮54件、埔里鎮38件；另前5大高發詐欺案類，假投資詐騙(占19.67%)依然高居第一，其他依序為解除分期付款騙賣家 (占11.30%)、假網拍詐騙(占10.88%)、中獎通知 (占8.37%)、色情應召詐財(占7.53%)，在財損金額方面也以假投資詐騙(占64.47%)最多。

縣警局長謝宗宏說明，警政署目前透過「百斬計畫」與「打詐儀錶板」雙軌推動打詐防線，其中「百斬計畫獎5萬」鼓勵民眾主動提供車手線索並向警方檢舉，於拘提或逮捕移送後，即可獲頒5萬元獎金，強化公私協力打詐；縣警局呼籲，若民眾接到可疑詐騙來電或訊息，務必撥打110、165反詐騙專線或就近至派出所查證，共同打造安心生活環境。